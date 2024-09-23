記得對發票！本周「血型+生肖」財運TOP5 B型1生肖「運勢強盛」：財庫更豐厚

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人努力不懈怠，就能得到一筆額外獎金，有人則是不要害羞，就能讓自己的荷包賺飽飽，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬猴

欠債還錢，天經地義，但是想要討債往往是難上加難，困難重重，但是本周的你，會有不錯的好運氣，在這段時間裡，可以跟對方好言相勸，用溫情去感動對方，雖然不是很容易，但只要透過自己的耐心溝通，就有機會拿回屬於自己的錢財，同時也不會讓彼此之間的情感受到傷害。

第四名：血型A型+生肖屬龍

如果你是辛苦的工廠工作人員，特別是傳統產業相關的人，本周工廠可能會接到大筆訂單，需要人員加緊趕工，在這段時間裡，除了辛勞外，也會感受到龐大的壓力，讓你備感辛勞，但是可千萬不要懈怠，因為這些努力，都是值得的，等到月底發薪時，你就會看到一筆額外的獎金。

第三名：血型O型+生肖屬馬

在人來人往的市集場合裡，人潮就是錢潮，如果你是在市場擺攤做生意的人，本周的生意量會有很不錯的成績，在這段時間裡，你可以多進一些貨，擺攤時間也可以延長，並且不要害羞，用自己遼闊的嗓門大聲叫賣，就能吸引許多人前來消費，讓自己的荷包賺飽飽。

第二名：血型AB型+生肖屬雞

隨著生活變得更加富裕，人們對於生活空間的要求也越來越多，如果你是從事室內設或室內裝潢的工作者，本周的財運看漲，在這段時間裡，有機會接觸到一些社會高層人士，他們很捨得花錢，只要你能耐心了解需求，並提供專業的設計，就能順利先下合約，讓大筆錢財進入口袋裡。

第一名：血型B型+生肖屬兔

如果你是生活用品的製造商，或是代工工廠的經營者，本周運勢相當強盛，在這段時間裡，有機會接到多筆訂單，而且數量非常龐大，需要員工全力配合才能如期出貨，所以請你一定要善待員工，並給予相當的獎勵，如此不僅能皆大歡喜，如期出貨，更讓自己的財庫越加豐厚。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。