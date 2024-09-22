今天秋分！命理師曝下半年「大環境運勢」：吉凶參半小人多

今天(9/22)是節氣秋分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年秋分吉凶參半，且將引動全球下半年、也就是9月到明年3月的運勢，要注意的是，下半年不論國運或個人運勢都是小人多，情緒容易被煽動，且官商合流嚴重，會有更多人中箭落馬，保持清廉才能不敗，但也會因此豎立更多敵人，要注意暴亂、暴動、重大交通意外，同時要小心高壓電、漏電、電器或電線老舊帶來的火災，情感上則容易遇到恐怖情人。

邱彥龍老師表示，這段期間人心好鬥、好爭的情況會非常激烈，比較心重，不論權力、名位、金錢、技能、情感、家庭、子女等各方面都容易被拿出來比較。且不只是人，就連貓、狗、動物等也會變得特別狂躁，容易攻擊或傷人，應特別小心警慎。

邱彥龍老師進一步指出，秋分這16天大致國家小至個人，都容易情緒波動，導致理智斷線，且缺乏思考能力，因而在言語上容易發生衝突，建議不妨凡事放慢，若能與合作夥伴或另一半強強聯手，會讓自己事半功倍。同時，秋分起到明年三月要注意毒品氾濫問題，千萬不要去碰毒，容易引來官司，這段時間也要小心毒氣或化學藥品的安全問題。

天象顯示，今年秋分屬多事之秋，邱彥龍老師建議可以多找觀音菩薩、媽祖、月下老人、大聖爺、三目二郎神、紫微大帝、騎龍觀音、地藏王菩薩、包公等為國家或自己祈福，也可配戴珍珠、玉石、鑽石、寶石、黃金等相關飾品，多穿白色、藍色、米白色、灰色的服飾，並隨身配戴與『J』、『T』、『V』或『M 』字樣有關的飾物或方型、水滴型、圓型圖騰的幸運物，能提升魅力、增加桃花運、財運、事業運、官運，有經營自媒體的人，想增加粉絲數與關注度，也可依照上述方法為自己圈粉或增加名氣。

至於健康方面，邱彥龍老師提醒，秋分期間要注意腸胃炎、腹瀉、便秘、骨折、刀傷、撞傷、挫傷、燒燙傷、摔傷、癌症、感冒、新冠、病毒感染、咽喉炎、黴菌感染、心血管疾病、免疫系統、淋巴系統、眼疾、牙齒、骨頭痛等以及交通意外、血光之災。

至於秋分期間最旺的行業有哪些？邱彥龍老師分析，由於這段期間最旺的星是太陽、水星、金星、海王星、土星跟木星，所以特別有利領導者、政府官員跟大企業家，至於產業的部分，包括黃金、石油、文化藝術產業、新聞出版業、網紅、印刷業、塑膠業、五金、進出口貿易、婚慶活動策畫、兒童產業、娛樂業、運動行業、淡海水產業、船務運輸業、飲食業、靈性玄學宗教、教育業、建築業、礦業、製造業、紡織業、製衣業、金融銀行保險業、橡膠業、律師、慈善業等都是走旺運，星座方面包含雙子、巨蟹、處女、天蠍、水瓶、雙魚、金牛、天秤跟摩羯等9個星座，也都是吉星高照，旺運看漲。

邱彥龍老師引用《易林•豫之困》卦：『青蠅集蕃，君子信讒；害賢傷忠，患生婦人。』來歸納統整秋分期間的運勢，就是要小心別招惹到小人攻擊，最好能做出理性的判斷與呼應，不要被三姑六婆的謠言煽動，否則容易導致不可挽回的傷害，建議學會視而不見、聽而不聞、言而不傳的功力，保持心情愉快，就能除掉負能量與謠言的傷害。

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