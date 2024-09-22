今秋分有涼意！ 命理師：6生肖「運勢逆勢上揚」 財富暴增

今天24節氣已經走到秋分，全台都是有雨的天氣，北台灣也會開始帶有一點點涼意，但國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有6個生肖在秋分這段期間運勢反倒逆勢上揚，後市看漲，其中屬龍的人有幸運之神相伴；生肖牛者則是神明相隨，無形保佑；屬鼠者賺錢運勢強大；生肖豬者走暗財運，至於屬兔者幸運值高、財運旺，而屬猴的人，則是將會獲得從未有過的輕鬆解脫感，名利雙收。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（9/22至10/8）運勢最強 的6個生肖，分別是：

Top6 ：猴

屬猴的朋友，在這段期間名利雙收，累積拖延很久的事情，容易得到解脫釋放，大財神相隨，建議多往國外、異地或遠地發展，從事網路或高等教育工作者，可以得到名聲與財富，從事宗教工作者，也會有貴人幫忙，只要記住遠離三姑六婆、是非之人，養成視而不見、聽而不聞、言而不傳的態度，未來的發展會更順遂、愉快。

Top5 ：兔

屬兔的朋友，在這段期間幸運值增強，運勢超旺，只要保持愉悅心情，不要變來變去搖擺不定，把持冷靜穩定，把業力跟債務消除，旺運就會更加突飛猛進，財富暴增。切記情緒波動太大，會把好運趕走。

Top4 ：豬

屬豬的朋友，在這段期間暗財運很強，也就是在事業方面需要暗地裡運作比較容易成功，大小財運佳但就怕見光死。可能會有些事情讓你在心態上感到不平衡，需要用智慧主動的溝通與協調，才有機會好轉。貴人運強，能增加名氣的時候，該冒出頭還是要冒出頭，不用太低調與謙讓，但也要增加自己的知識與智慧，會讓自己更加一帆風順。

Top3 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間賺大錢的運勢非常強，名聲地位提升也非常快，會受到大眾的關注，當然也要注意小人的煽動破壞，需要把持住，靠理性判斷，事業、財運、感情也能更佳的順遂。

Top2 ：牛

屬牛的朋友，在這段期間神明相隨，消災解厄，工作上能掌控的很好，事業能按照規畫進行，有機會官運提升與財運增長，關注度會大幅增加，容易有名利雙收的機會，但在朋友團體中容易破點小財，切記別太衝動，凡事稍微慢一點做決定會比較好。

Top1 ：龍

屬龍的朋友，這段期間雖然會有些煩心事或遇到突然的變化，但幸運之神還是陪伴在你左右，財富上能快速發展，並擁有巨富跟名聲的機會與運氣，只要秉持正規，將自己的學習技能、經驗還有努力，在檯面上表現出來讓人看見，積極前往，金庫將為你而開。

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