秋分禁忌多！別吃冰的、別穿太清涼…「這4生肖」健康拉警報
9月22日是節氣「秋分」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。
秋分時節，有以下幾個禁忌：
1.不宜穿露背裝:
秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。
2.諸事不宜：
秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。
3.注意用火：
秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。
4.不宜吃冰冷食材
秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。
秋分時節，以下四生肖注意健康：
1.屬豬：注意腦血管。
2.屬猴：注意跌倒與筋骨。
3.屬羊：注意腸胃不順。
4.屬馬：注意感冒與身體轉寒。
秋分求財方法：
古人說秋分祭月，因此可選在9月21日跨9月22日晚上12：00，用一杯水朝天禱告，許下自己的財運願望，再喝下即可。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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