秋分禁忌多！別吃冰的、別穿太清涼…「這4生肖」健康拉警報

射手座通常給人崇尚自由、無拘無束及追求速度，生性樂觀、熱情，是個享樂主義派的感覺。一名女網友發文抱怨，她的射手男友「一點也不像」射手座，反而超級黏人，如果有行程一定要向她報備，既不體貼也容易吃醋，因此詢問網友：「一開始覺得他很煩，但又覺得他有點防衛，想多了解他內心在想什麼」。

2024-09-20 11:27