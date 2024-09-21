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秋分禁忌多！別吃冰的、別穿太清涼…「這4生肖」健康拉警報

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為秋分示意圖。圖/ingimage
圖為秋分示意圖。圖/ingimage

9月22日是節氣「秋分」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。

秋分時節，有以下幾個禁忌：

1.不宜穿露背裝:

秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2.諸事不宜：

秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。

3.注意用火：

秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。

4.不宜吃冰冷食材

秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。

秋分時節，以下四生肖注意健康：

1.屬豬：注意腦血管。

2.屬猴：注意跌倒與筋骨。

3.屬羊：注意腸胃不順。

4.屬馬：注意感冒與身體轉寒。

秋分求財方法：

古人說秋分祭月，因此可選在9月21日跨9月22日晚上12：00，用一杯水朝天禱告，許下自己的財運願望，再喝下即可。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 秋分

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