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下半年國運預測：太陽入總統本命宮「世界看見台灣」、這因素…兩岸也沒事

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為星座示意圖。圖/ingimage
圖為星座示意圖。圖/ingimage

下半年台灣國運將會如何呢？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，太陽在9月底進入台灣領導人賴清德天秤座本命宮，顯示日出天秤唯我獨尊！土星逆行進入合作關係宮位，顯示各黨間不平靜，表面的合作關係，領導人勞苦合作，換來太平。加上木星入雙子，這會為台灣帶來經濟強勁動能尤其是股市！

▍2024年下半年國運預測

1.首先太陽入領導人宮位，台灣能在美國大選間能被世界看見，天秤是法律問題，跟台灣國防有關的法條會被提升與通過。

2.木星入雙子加上太陽天秤，台股動能再度提升，有機會再創新高，年初小孟老師預測台股創高，台股年中創高，未來台股仍會創新高，且有機會一波創高後修正再創高！（不建議追高）

3.土星逆行合作宮，台灣政黨會表面勉強合作，能再度考驗領導人智慧，不過合作宮土逆表示領導人非常勞碌，尤其政黨間的合作與互相指控，越來越頻繁。

4.以投資方面來說，木星雙子顯示房市量縮價不跌，避開營建股！另外AI股.科技股動能還是強勁，債市表現不錯，但股市説不定不會輸給債市，股債若有修正可逢低加碼，也可多留意主動型台股基金。

5.國際投資方面金價會再創新高，比特幣與美股都會創新高，但要注意天王星仍逆行金牛座，創高後仍會波動加大，投資人要理性投資。

6.至於很多網友問老師有國外命理老師預言台灣2025年3月會有敵軍入侵，不用看星象老師直接回答：海象是不允許的！根本不可能。台灣仍然安然無恙！況且2025年對岸領導人犯太歲，不會冒然行事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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