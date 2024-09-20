煩人＋防衛心重！她怨射手座男友「黏到不像射手」 網：是真愛

射手座通常給人崇尚自由、無拘無束及追求速度，生性樂觀、熱情，是個享樂主義派的感覺。一名女網友發文抱怨，她的射手男友「一點也不像」射手座，反而超級黏人，如果有行程一定要向她報備，既不體貼也容易吃醋，因此詢問網友：「一開始覺得他很煩，但又覺得他有點防衛，想多了解他內心在想什麼」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟射手座男友交往多年，但他完全不像認知中的射手男，一般認知的射手座特點「愛好自由」、「重朋友」，男友完全沒有。原PO舉例，男友如果晚上或假日跟朋友有約，一定要帶她去，如果原PO堅持不去，他就不去，讓原PO非常疑惑。

原PO表示，男友非常「黏人」，如果有行程，他就會非常想知道原PO什麼時候在哪裡，如果有空檔或是結束時，他總是會馬上出現。原PO和家人有約時，他也會一直問有沒有他，此外，男友明明談過好幾次戀愛卻一點也不細心，當原PO生病不舒服時，他不會有任何關心，只會問晚餐要吃什麼。

此外，原PO還補充，男友很容易吃醋，很在意她看帥哥或身材好的人，說出來會直接「暴怒」，連明星都不行。原PO抱怨，男友買東西一定要問她覺得好不好看，如果沒一起逛，也會拍照給她看，讓她直言：「男友就是一個很黏的人，形體總是在我身邊」，同時詢問網友：「覺得他有點防衛感，想多了解他內心在想什麼」。

此文一出，網友們紛紛猜測男友的行為，並表示黏人是因為真正付出心思，「可能受過傷或是跟原生家庭有關，需要時間和事情來磨練」、「確實交心比較難，防衛心很重，而且在一起後很黏，花時間陪妳等於愛妳、喜歡妳」。

也有網友分享自身經驗，表示交流真的很難開啟交流，「 跟我的心境好像，交流的部分，真的很難開啟。他會回答的很表層，或是打太極，但我又很想瞭解他的內心跟想法，感覺隔著一道心牆，有時候也會因為這樣有點不安全感，我覺得他們可能就真的不習慣分享內心，或是愛面子」。