每日星座運勢／獅子看清形勢再投資 財運波動較大

2024-10-31

牡羊座

短評：與人配合才能讓工作取得進展。

【整體運★★☆☆☆】

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。

【事業運★★☆☆☆】

容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 淺海藍

開運方位：正北方向

金牛座

短評：感慨頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

【愛情運★★★☆☆】

計劃不如變化來得快，戀愛中的人先前的許多計劃泡湯的機率高，應加強與對方的溝通協調。

【事業運★★☆☆☆】

今日在事業上容易受到心情干擾，想法上帶了點灰色思想或是好高騖遠；不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

【財富運★★★☆☆】

錢財支出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

雙子座

短評：積極上進，敢於爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

【財富運★★☆☆☆】

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：愛情百分百。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★★☆】

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

【財富運★★★☆☆】

做好財務規劃，花錢別太隨意。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

獅子座

短評：浪漫無處不在。

【整體運★★★☆☆】

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。

【愛情運★★★☆☆】

單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。

【事業運★★★★☆】

思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 深海藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。

【整體運★★☆☆☆】

今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。學習、工作遇到更大的挑戰，容易引起身體疲憊，要注意作息規律。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者有機會遇到桃花，但多是爛桃花。對伴侶別輕易允諾，如果不能兌現會影響彼此的感情。

【事業運★★★☆☆】

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

【財富運★★☆☆☆】

破耗之運，易有財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：愛情特別順利，人逢喜事精神爽。

【整體運★★★★★】

單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶著情人、開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少也能增加成就感！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：越分享，越快樂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

太容易被感動，小心不自覺陷入稀裡糊塗的愛裡無法自拔，受到情傷。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，有點懶散兼力不從心，而且感受力特強，稍有風吹草動都會令你緊張。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財仍宜虛心求教，莫自作聰明不聽人言的拿鈔票開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 琉璃銀

開運方位：西南方向

射手座

短評：做任何事都要保持一貫態度。

【整體運★★★★☆】

單身者面對心儀的對象，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你的合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會讓他產生反抗心理。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中的人要互相包容、和睦相處；單身者則適合把心思放在工作上吧！

【事業運★★★★☆】

企畫、組織能力突顯，將這方面的優勢運用到工作中，容易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧理財，隨時精算近日的收支狀況。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：有機會獲得幸運之星的眷顧。

【整體運★★★☆☆】

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：金錢敏銳度高，頗能把握商機。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：有利運用口才。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

【愛情運★★★★☆】

今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。

【財富運★★★★☆】

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：西南方向

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