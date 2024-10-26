每日星座運勢／水瓶展現才能好時機 留意市場訊息
2024-10-26
牡羊座
短評：加足馬力，趁機學習。
【整體運★★★☆☆】
愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！
【事業運★★★☆☆】
對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！
【財富運★★★☆☆】
對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00pm 珍珠白
開運方位：西南方向
金牛座
短評：運勢平順，有利展現才華。
【整體運★★★☆☆】
今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。
【愛情運★★☆☆☆】
容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。
【事業運★★★★☆】
運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！
【財富運★★★☆☆】
適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00pm 脆梅青
開運方位：西北方向
雙子座
短評：為愛努力耕耘。
【整體運★★★★★】
已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。
【愛情運★★★★★】
單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。
【事業運★★★★☆】
心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。
【財富運★★★★☆】
財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。
【整體運★★★☆☆】
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
【事業運★★★☆☆】
感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！
【財富運★★★★☆】
穩中有漲，偏財運不斷。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-7:00am 寶石藍
開運方位：正東方向
獅子座
短評：試著改變一下自己。
【整體運★★★☆☆】
裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。
【事業運★★★☆☆】
平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。
【財富運★★☆☆☆】
莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-4:00pm 墨玉綠
開運方位：正西方向
處女座
短評：向他人表示愛心的好時候。
【整體運★★★★☆】
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。
【事業運★★★★☆】
快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。
【財富運★★★☆☆】
錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫
開運方位：東南方向
天秤座
短評：注重過程，少計較結果。
【整體運★★★☆☆】
人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。
【愛情運★★★☆☆】
會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！
【事業運★★★☆☆】
別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00pm 白鋼銀
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：運勢較強的一天。
【整體運★★★★★】
單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。
【愛情運★★★★★】
單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。
【事業運★★★★★】
充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！
【財富運★★★★☆】
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00pm 蕃茄紅
開運方位：正南方向
射手座
短評：享受眼前的快樂。
【整體運★★★★☆】
今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。
【愛情運★★★☆☆】
相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。
【事業運★★★☆☆】
玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！
【財富運★★★★☆】
財運穩中有升，多半得益於貴人相助。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00am 蘑菇灰
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。
【整體運★★★★★】
對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。
【愛情運★★★★☆】
已婚者、戀愛中的人很能為對方著想，感情融洽；單身者有機會與優雅型異性結緣。
【事業運★★★★☆】
運勢不錯，常會有令你驚喜的事情發生，但仍需保持謹慎的態度，以免得意忘形而忽視細節。
【財富運★★★★☆】
財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 遠洋藍
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！
【整體運★★★☆☆】
感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運不錯，單身者可到社交場合走走看看，有機會遇到讓你心動的對象，好好把握。
【事業運★★★★☆】
今天是展現才能的好時機，有機會發揮領導、溝通能力，並獲得肯定喔！
【財富運★★★☆☆】
花錢的地方不多，多多留意市場訊息，可發現許多進財機會。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00am 玉米黃
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。
【整體運★★★☆☆】
不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。
【愛情運★★★☆☆】
忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。
【事業運★★★☆☆】
多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。
【財富運★★☆☆☆】
生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00pm 墨玉綠
開運方位：正南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言