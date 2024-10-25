每日星座運勢／雙魚與同事友好相處 應分清公與私

2024-10-25

牡羊座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 水鑽藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：謹言慎行，可避免許多麻煩。

【整體運★★★☆☆】

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

【事業運★★★☆☆】

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

【財富運★★★☆☆】

財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 苔蘚綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：計較太多只會讓自己活得很累。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，很容易衝動發怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上哦！

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

【財富運★★★★☆】

有正財、偏財兩得意的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 可可棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：被溫暖的感覺所包圍。

【整體運★★★★☆】

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★☆☆】

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

【整體運★★★☆☆】

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

【事業運★★★★☆】

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

【財富運★★☆☆☆】

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

處女座

短評：心情舒暢，諸事順心遂意。

【整體運★★★★★】

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很高，易獲得主管支持與讚賞，讓你在工作時更得心應手。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫；好運偏向於金錢的感應力夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 硃砂紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：追求浪漫時很容易讓錢財流走。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

【事業運★★★★☆】

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

【財富運★★☆☆☆】

想要賺錢不易，有閒錢不妨拿出來疏通人際關係，為日後的財務往來打下基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 蘭花紫

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 燻鮭紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：工作熱情有待提高。

【整體運★★☆☆☆】

今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！

【財富運★★★☆☆】

送禮花費不小，但花得值得。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：群策群力才是上策。

【整體運★★★★☆】

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

【愛情運★★★☆☆】

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

【事業運★★★★★】

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 翡翠綠

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：靈感豐富的日子，宜好好利用。

【整體運★★★☆☆】

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

【財富運★★★☆☆】

小心投資，避免高風險投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 咖啡棕

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：脾氣比較暴躁的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 朝霞紅

開運方位：正西方向

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