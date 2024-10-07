每日星座運勢／水瓶勿局限眼前利益 好機會在遠方

2024-10-07

牡羊座

短評：不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運不強，單身者可先把感情的事放一邊，全力以赴投入到自己感興趣的事情中。

【事業運★★★★☆】

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用好時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以自己公司的利益為主，易在無形中增加成員的向心力。

【財富運★★★★☆】

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。在別人的用心輔助下，你的投資可望獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，要耐住性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己整得既疲憊又緊張。

【財富運★★★☆☆】

誤交損友會導致財物的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：合理利用現有資源，以智取勝。

【整體運★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

【事業運★★★★☆】

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，有利學習理財之道。如果把太多心思投入到金錢遊戲中，小心錢財散盡難復還。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：珍惜與家人團聚的時間。

【整體運★★★★☆】

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

【愛情運★★★☆☆】

出門前把特殊的小配件戴在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默被動，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★★★】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是多半是屬於意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

【整體運★★☆☆☆】

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

【事業運★★☆☆☆】

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：衝動和率性是一體兩面。

【整體運★★★☆☆】

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

【財富運★★★★☆】

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：人際關係上避免加入八卦消息的行列。

【整體運★★☆☆☆】

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！

【財富運★★☆☆☆】

從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 象牙白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：今天適合行動，要在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

【愛情運★★★★☆】

身邊有很多異性主動關心你，單身者眼光別太高，多留意身邊的異性朋友，就能有新發現。

【事業運★★★★☆】

雖然要比平日忙碌許多，但感覺很充實，內心也有了期望。

【財富運★★★☆☆】

今天你的賭運一般，對於賭友的話既不全信，也非完全不信，你能細心推敲看似胡扯的話，並摸清底細。你若發揮這方面的優勢，定能取勝！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：做的和說的一樣好。

【整體運★★★☆☆】

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

【財富運★★★☆☆】

做好錢財規劃，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：情緒波動較大，精神狀態不佳。

【整體運★★☆☆☆】

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

【事業運★★☆☆☆】

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有自信，這樣會難讓人信服噢！

【財富運★★☆☆☆】

自我破壞形象恐會驅離財神。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 古銅青

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：好事連連。

【整體運★★★★★】

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。

【愛情運★★★★☆】

情感易獲得滿足，讓你變得更自信，精神抖擻，進而吸引到更多異性關注。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且，容易得到異性朋友、同事從中協助。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。賺錢企圖心強，只要少想多做就能賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 香吉士黃

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：財運較低，切忌盲目投資。

【整體運★☆☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 薔薇粉

開運方位：東北方向

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