每日星座運勢／巨蟹客觀理性看事物 財務上要小心

2024-10-06

牡羊座

短評：愛情有新情況出現哦！

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

【愛情運★★★★☆】

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

【財富運★★☆☆☆】

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：愛情運較為突顯的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！

【財富運★★★☆☆】

資金調度頻繁，開銷極大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

雙子座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

【整體運★★★★☆】

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

【愛情運★★★★☆】

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

【財富運★★★★☆】

進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：愛情切記寧缺勿濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★★☆☆】

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

【財富運★★☆☆☆】

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

處女座

短評：事情基本上還是能如意。

【整體運★★★★☆】

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

【事業運★★★☆☆】

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 芥末黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

【整體運★★★☆☆】

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

【事業運★★★☆☆】

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

【財富運★★★☆☆】

投資上避免盲目主義傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 古銅青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：良好的信用有助於事業的發展。

【整體運★★★★☆】

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

【事業運★★★★☆】

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

【財富運★★★★☆】

有機會兼差，賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 象牙白

開運方位：東北方向

射手座

短評：對待他人還是寬容些較好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

【愛情運★★★☆☆】

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

【財富運★★★★☆】

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

【整體運★★★★☆】

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

【財富運★★★★☆】

用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：有話就大膽表達。

【整體運★★★☆☆】

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

【愛情運★★★☆☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財富運★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 翡翠綠

開運方位：西南方向

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