每日星座運勢／天蠍讓心儀對象動心 加強溫柔攻勢
2024-10-02
牡羊座
短評：小心樂極生悲。
【整體運★★★☆☆】
處於磨合期的情侶，今天相處得很融洽，家人的介入會更讓兩人的感情迅速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則會造成財政赤字。外出洽談生意的人，事業運良好，會有意外收穫哦！
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會在朋友聚會中結識新朋友，可望發展一段新戀情。
【事業運★★★☆☆】
頗適合擴充業務。特別是從事銷售或客服的人員，多加強與客戶間的聯繫，有助於業務的發展。
【財富運★★☆☆☆】
今日付出恐由多變少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙
開運方位：正東方向
金牛座
短評：換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。
【整體運★★★★☆】
戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時也可跟同事好好互動一下。
【財富運★★★★☆】
今天的你很有創新思維，會抓住別人不易發覺的外在條件來為自己效力；也許你的親朋好友並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 薰衣草紫
開運方位：正北方向
雙子座
短評：低落的情緒是壞運氣來襲的主因。
【整體運★☆☆☆☆】
情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想自己的心事而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！
【愛情運★★☆☆☆】
在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不穩定，小麻煩不斷，瑣碎事務從天而降，打亂了你原本的行程和計劃。
【財富運★★☆☆☆】
浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-2:00pm 蘋果綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：思路明確，進退有方。
【整體運★★★★☆】
智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。
【事業運★★★★☆】
人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。
【財富運★★★☆☆】
你對金錢的慾望那麼強大，可惜行動的步調又太緩慢，要小心你的動作不夠快而喪失了機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00pm 和闐玉白
開運方位：東北方向
獅子座
短評：易為己悲。
【整體運★★★☆☆】
情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。
【愛情運★★☆☆☆】
你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。
【事業運★★★☆☆】
重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。
【財富運★★☆☆☆】
易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-4:00pm 玉髓紅
開運方位：東北方向
處女座
短評：借來的好運在你身上效用更大。
【整體運★★☆☆☆】
今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。
【事業運★★☆☆☆】
事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！
【財富運★★☆☆☆】
感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00am 玉米黃
開運方位：東南方向
天秤座
短評：避免受不良因素的影響。
【整體運★★☆☆☆】
感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。
【事業運★★★☆☆】
會因想得太複雜而讓自己綁手綁腳，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。
【財富運★★☆☆☆】
求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00am 白鋼銀
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：以柔克剛。
【整體運★★★★★】
你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。
【愛情運★★★★☆】
單身者異性緣佳，有機會結識優秀的朋友；有伴侶者可安排雙人遊，戀情會快速升溫。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，主動積極一點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立起良好的互動關係。
【財富運★★★★★】
忙碌的一天，財運很不錯，但財神爺在外地，要主動向外積極開發、與人密切接觸，才能遇到財神爺；對洽商、業務工作者特別有利。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00am 祖母綠
開運方位：西南方向
射手座
短評：與異性的交往不可太曖昧。
【整體運★★☆☆☆】
戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。
【愛情運★☆☆☆☆】
易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。
【事業運★★★☆☆】
還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。
【財富運★★☆☆☆】
求財方式激進極端，略為短視近利。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00pm 鉑金灰
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：努力展現自我。
【整體運★★★☆☆】
有人正注視著你的表現，有什麼才藝盡量搬出來吧，會為你的愛情加分哦；除了做好準備工作外，如果能活用電話、傳真，將會使你對外洽談成功的機率大增；積極發表自己的意見會讓你成為派對中的焦點。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，單身者可以想像浪漫的戀愛情景，以消除內心的孤獨與寂寞。
【事業運★★★☆☆】
工作上因粗心大意而出錯的機率較高，別急著往前趕，放慢腳步，細心一些才好。
【財富運★★☆☆☆】
多閱讀與財務相關的書籍增強這方面的相關知識，不宜投機。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 玉髓紅
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：自信使你變得更有魅力。
【整體運★★★☆☆】
難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。
【愛情運★★☆☆☆】
不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。
【事業運★★★☆☆】
運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-4:00pm 橄欖綠
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：偶爾懷舊，也很甜蜜。
【整體運★★★★☆】
愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。
【財富運★★★☆☆】
財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題；只要敢開口，多會有正面答案。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 和闐玉白
開運方位：正西方向
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