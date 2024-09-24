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不懂感恩！最沒良心的「3大生肖」 自私薄情、脾氣又差

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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在社會上有許多人較為自私，凡事以自己的利益為出發點，同時也不懂得回報和感恩，遇到不順時更會大發雷霆，一起來看看，這樣自私薄情又壞脾氣的生肖是哪幾個。

第三名：雞

雞寶寶喜歡抬頭挺胸，表現出一副精明能幹的樣子，他們喜愛發言，也勇於批判，一旦發表意見時，總是能夠滔滔不絕地侃侃而談，最希望能夠獲得大家認同自己的觀點，倘若你跟他意見分歧，雞寶寶就會開始黨同伐異，對你進行打壓，他們薄情的一面就會開始發酵，加上雞寶寶的脾氣本來就古怪，會變得難以相處，建議雞寶寶，要有容乃大，多接納各方意見。

第二名：虎

性情強悍的虎寶寶，最喜歡享受權力的優越感，他們想要站在制高點，掌控全局，主導一切，但並非每件事都能夠事事順心，當受到打擊或嚐到失敗時的虎寶寶，個性容易大變，會開始有自私的情況，想要保護自己所剩下擁有的，同時會顯得暴躁，只要一有對立情況，馬上會伸出虎爪，隨時備戰，面對這樣的虎寶寶，要多給予關懷和鼓勵，才能漸漸融化他的暴戾之氣。

第一名：蛇

神出鬼沒的蛇寶寶，個性難以捉摸，常會不按牌理出牌，不知道他們在想些什麼，或許你曾經對他們付出過，但蛇寶寶不一定會給予正面回報，讓人感到他們既薄情且沒有良心，此外蛇寶寶的脾氣也不太穩定，可能會對你歇斯底里的咆嘯，但蛇寶寶這一切的行為，都是因為還不信任你，你只要多用點耐心，給予像太陽一般的溫煦，自然就能收服他的心。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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