Netflix影集小說《正念殺機》專心殺人有益健康！《絕命毒師》＋超荒謬身心靈課程

《正念殺機》的書名非常弔詭，由兩個看起來毫不相干的單詞組成：「正念」，是一種當代流行的覺察訓練，認知當下自身的思維，專注在每個當下的個人情緒與身體狀況，這種覺察可以減輕心理壓力，排除不必要的負面思考，可以提昇情緒健康；「殺機」，是一種人類社會無法饒恕的負面行為，是對另一個個體最殘酷的傷害方式，殺意既違反他人生理健康，也多半對自身心理健康沒啥好處。

《正念殺機》是小說家卡斯登‧杜瑟成為小說家的第一本小說，新晉小說家的處女作，理應要有一鳴驚人之處，《正念殺機》這個充滿衝突性的書名，看來就是卡斯登想要吸引讀者的重要賣點。不過，《正念殺機》比想像中更加有趣，這個故事裡的主角，透過一連串的正念訓練，將他的混亂人生導至正軌……同時過程中，他還殺了一些阻礙他變好的壞人們。別人學習正念是讓自己成為更好的人，《正念殺機》卻告訴你，正念不但能讓你身心平衡家庭美滿……還能讓你成為一位好殺手。

這絕對不是書店展示架上滿滿的正念相關書籍裡會出現的主題，這也不會是各種推理或犯罪小說會出現的發展，卡斯登藉由《正念殺機》成為小說家的底氣，就是膽敢把「心靈健康」與《絕命毒師》組合在一起。而且不只是組合，還是放在果汁機裡打碎攪拌到雙方父母都認不出來：你中有我我中有你，用正念平息每個想殺人時的衝動，然後當你非殺不可時常懷正念。讀完整本書你可能會得到一個怪異的結論：原來有時殺人也有益身心健康。

《正念殺機》的開場猶如每本正念書籍都會出現的示範案例：一位事業成功的律師，進入中年卻發現自己窮得只剩下錢，婚姻關係漸漸相敬如賓，中年危機漸漸浮現——宛如《絕命毒師》的主角。妻子要求他去參加正念課程，在律政生涯打滾多年、看破大量謊言（與說過大量謊言）的主角，壓根不相信這種New age斂財生意。但他參加課程之後，卻發現這位老師精準地指出他生活的問題，對於呼吸與思考的指導，也有效地釋放了主角的內心壓力，甚至連長年肌肉酸痛也消除了。

小說主角不相信正念的力量。

我猜想，大部分讀者對這本小說的想像，應該與主角一開始對正念力量的看法差不多：主角不相信正念有助身心，而讀者不相信正念這個與犯罪小說相距十萬八千里的關鍵字，會在這本小說裡發揮什麼作用。問題是，正念確實對主角產生幫助；問題是，正念確實是《正念殺機》的兩大重點之一，而且很多時候，正念還比另一個重點（殺人）重要多了。

《正念殺機》很認真地在教導主角（與讀者）什麼是正念，把這種來自於佛教的覺察訓練，去除宗教意義後，轉化為一系列可操作的生理與心理活動。從呼吸開始，進而排除雜念，達到轉念的效果。你身邊的危機確實存在，但你面對危機所產生的不安與疑惑等等情緒，卻是虛幻的……而且是你可以控制的。期待《正念殺機》盡快大開殺戒的讀者，很可能會大吃一驚。這本類型小說確實提供了你能夠立馬練習的正念技巧，同時這也提高了讀者的另一種期待：那麼正念要如何殺人呢？

日劇《紳士刑警》（古畑任三郎）有一集的開場白是這樣說的：「有人喜歡邊吃飯邊看電視吧？也有人喜歡邊泡澡邊看雜誌吧？雖然這只是我個人的看法……不過，殺人時最好請專心一點。」

說到底，不管是吃飯洗澡這種小事，或是殺人這種大事，專心都很重要。

吃飯洗澡時專心很重要，殺人這種沒有回頭路的大事，專心當然更重要。正念講究的是時刻覺察，忽視內心的雜音，觀察自身與身邊的微小宇宙，而殺人是一場激情的衝動，但下手的時機、手法與環境狀況，都需要你百分百的專注力。把正念與殺人搭在一起的《正念殺機》，不是強摘果子硬說甜，因為殺人時真的要專心，而正念就是要你專心在人生每一秒：正念根本應該是殺手大學的基礎學分。

《正念殺機》。圖／寂寞出版提供

犯罪小說其中一個迷人之處，是描寫殺人行兇前後的兇手情緒，那是混亂的負面情緒大會串。殺人前會焦慮、期待、渴望；殺人時會瘋狂、殘酷、迷惘；殺人後會恐懼、逃避、後悔。而《正念殺機》把這些兇手令讀者憐憫或厭惡的心理反應，通通都透過正念消除了。這種反類型小說的處理，反倒為這本類型小說帶來了一種新鮮感。我們的生活中時常都會焦慮、後悔或逃避，但有誰能比殺人兇手承擔更大的焦慮、後悔或逃避？看看《正念殺機》裡心安理得殺人去的主角，讀者應該會感受到正念訓練的強大影響力……所以說，《正念殺機》終究是一本正念宣傳教材嗎？

《正念殺機》有一個充滿衝突的劇情設定，把正念與殺人混為一談，而且還能自圓其說，有理有據。對於語不驚人死不休的好萊塢而言，當然是不能放過的題材。Netflix已經製作了《正念殺機》德語版影集，預計近期上架。

(本文為《正念殺機》書評，新書為寂寞出版，未經同意禁止轉載。)