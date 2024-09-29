殺破狼週運勢／白羊突然陷入熱戀 獅子獲得上司重用

白羊座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，與水星合相，已經走不下去的關係，可在此時清除乾淨，不再困擾你的人生。單身的白羊座則與某個人突然陷入熱戀中。日蝕發生期間，可許下與感情有關的願望，會獲得強大能量幫助。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，偏財運佳，會接到電子發票中獎的訊息，感到驚喜。有投資習慣的白羊座，投資標的短期內走強，可選在適當的時機獲利了結。

工作運方面，退行回志業宮位的冥王星相位良好，在面試、考試、溝通宮位的木星亦脫離不良相位的影響，轉換跑道極為順利，可面試進入大公司任職，或是考取公職，到公家機關服務。工作穩定的白羊座，最近會談下許多新合約。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，鄰居在裝修房子，居住環境髒亂吵雜，需忍耐好一陣子。某些白羊座與家人因為一些事常有齟齬，生活氣氛不佳，這段時間亦需注意住宅電器與爐火使用，並要當心門戶安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，與水星合相，會在此時轉換工作，可跳槽到更理想的領域發展。工作穩定的金牛座，工作性質也會有些改變。日蝕發生期間，可許下與工作有關的願望，會獲得強烈的能量幫助。

感情運佳，在感情宮位的金星相位良好，與喜歡的人會一起出遊、旅行，雙方關係也因此更進一步。單身的金牛座則是會在網路上認識談得來的對象，見面後對彼此的印象也很好，有發展的空間。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，工作當心過勞，容易引發心血管方面的急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，飲食當心吃壞肚子，女性則要注意婦科方面的問題。

交通運方面，火星在交通宮位行進。受到水星與太陽影響，交通工具故障頻頻，可能需要換新車了，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路，或是搭乘大眾運輸系統，突發事件較多，需特別注意安全。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，與水星合相，結束掉一段戀情或許不是一件壞事，因為更美好的戀情很快就會到來。日蝕發生期間，可許下與戀愛相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的金星相位良好，執掌一個光鮮亮麗的任務，並能輕鬆完成，受到許多人羨慕。某些雙子座則是暫時在休假狀態，可盡情放空腦袋，身心靈都能獲得休息。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，受到太陽與水星影響，當心遺失錢包，或是貴重物品，許多證件、信用資料得重新辦理。某些雙子座需要分期付款購買昂貴的用品，這段時間會覺得手頭拮据。

健康運方面，木星在命宮退行、冥王星亦在疾厄宮位退行，有些小毛病不斷復發，雖然不至於影響生命，但痛起來要人命。代謝系統較差，有發福的傾向，並要注意泌尿系統的問題。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，會在這段時間需要離家或搬家，注意和家人之間的關係，對待越是重要的人，情緒管理要越好。日蝕期間，可許下與居住環境、家庭關係相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星相位良好，與喜歡的人有許多相處的機會，雙方有發展的空間。某些巨蟹座為了追星，或是參加偶像的活動，不惜傾家蕩產，也要一睹本尊風采。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在命宮行進，除了工作之外，還會有各種雜事需要處理，每天都忙到深夜，體力嚴重透支，感到十分疲倦。某些巨蟹座接了太多兼職，造成自己嚴重過勞。

健康運方面，火星持續在命宮行進，體力消耗過度，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較大，這段時間需特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，日蝕發生在旅遊宮位，與水星合相，外出旅行十分愉快，會對於某些地方產生特殊的情感，而固定造訪。日蝕發生期間，可許下與旅行相關的願望，會獲得強大的能量推進。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，在職場上危機處理能力靈活，使得許多問題得以解決，獲得上司重用。某些獅子座會開好幾個斜槓，全部整合之後，事業會因此更為多元化。

人際關係方面，木星持續在人際關係宮位行進，在社群媒體、網路平台說話，或是所呈現的作品受到認同，突然成為許多人矚目的人物。某些獅子座遇到困難都會有貴人伸出援手幫忙，渡過凶險。

本週須注意的部分

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，需要換新車了，外出時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路，或是搭乘大眾運輸系統，都需注意交通安全。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，受到水星的影響，收入會有一些變化，轉換成另一種形式，成為你的收益來源。日蝕發生期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

工作運佳，在志業宮位的木星脫離了不良相位的影響，同時在面試、考試宮位的金星相位良好，面試新工作極為討喜，很快就能收到錄取通知，正在考公務員的處女座也能通過門檻，進入公家機關服務。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在金錢宮位的太陽與水星影響，購物消費容易買到瑕疵品，與店家發生不愉快。某些處女座會與朋友吵架，甚至封鎖對方的聯絡方式。

感情運方面，月蝕能量持續影響感情宮位，冥王星又退行回戀愛宮位，對已經逝去的往日愛戀過於執著，但一切已經無法挽回，情緒需要重新整理。某些處女座單身了好一陣子，對於情感的傷害依然無法釋懷。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在命宮，與水星合相，已無法承受工作、事業帶來的負擔，想改變現狀，做出重大的決定，生活型態將有新的方向。日蝕發生時期，可開始規劃未來，會獲得強大的能量改變。

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，相位良好，目前手頭還有餘裕的生活費用，可吃較昂貴的餐廳，或是購買一些奢侈品犒賞自己。某些天秤座在此時把一些資金存下來，維持生活品質。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在命宮，與水星合相，同時健康宮位受到土星、海王星與月蝕能量衝擊，注意心血管方面的疾病，並要當心呼吸系統的問題，同時吃壞肚子的機率較高，女性則容易感到婦科方面的不適。

遠行運方面，在遠行宮位的木星脫離不良相位的影響，會想到海外生活、工作、打工渡假、留學、當交換學生......等，目前可能已經在異地了。某些天秤座會有一個旅行計劃，好好放自己長假，休息一陣子。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，月蝕發生在戀愛宮位，情感狀態面臨重整，會把不健康的關係清理乾淨，更加注重自我心靈的需求。日蝕發生期間，可許下與心靈成長、靈魂伴侶......相關的願望，會獲得強大的能量推進。

人際關係方面，金星在命宮行進，想講垃圾話的時候，剛好就有朋友約你出來聊天，還可能獲得令你驚喜的禮物，心情感到溫馨愉悅。某些天蠍座桃花旺盛，有一些人會對你表示好感。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，偏財運佳，可收到電子發票中獎的通知，心情愉悅。有投資習慣的天蠍座，由於在相對低點佈局，目前標的物指數有些許成長，可選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

學業運方面，火星在學業宮位行進，受到在秘密宮位的太陽與水星影響，被指導者當成免洗工具人做牛做馬，才能換到學分，獲得學位，覺得學校也是充滿陰暗面的機構。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，與水星合相，身邊的交友圈有大幅度的更動，某些朋友會離開自己的生活，又有新的人際關係會在此時加入你的生命。日蝕發生期間，許下與人際關係有關的願望，會獲得強大的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的木星脫離土星的影響，與情感對象和好如初，阻礙在兩人前方的問題也被排除。單身的射手座會遇到有好感的人，暫時會默默觀察對方，確定自己的心意才會出手追求。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務、慾望宮位行進，受到在人際關係宮位的太陽、水星影響，會因為財務問題，與人發生糾紛，甚至需要尋求法律途徑裁決。某些射手座不小心捲入桃色風波，使得許多人因此遠離你。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時會罹患自己意想不到的疾病，嚴重的話甚至會需要動手術治療，這段時間需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，與水星合相，職場會有大幅度的變動，會想轉換到新的領域發展。日蝕發生期間，可許下與事業、工作、成就有關的願望，可獲得強大的能量推進。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星脫離不良相位的影響，各種交際應酬的邀約較多，還會收到朋友送的禮物，感到十分驚喜。某些摩羯座遇到困難，會有貴人出手幫助，覺得很感恩。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，受到志業宮位的太陽與水星影響，與目前的情感對象，對未來感到悲觀，雙方常為工作與事業發展吵架，也會打亂自己生活的步調。

學習運方面，月蝕能量持續影響著學習宮位，會結束某種技術或知識的學習，覺得自己該畢業了。還是學生的摩羯座，對於目前所學的科系挫折感較深，正在思考是否該休學，或是轉換領域。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，與水星合相，會有一個遠行計畫，到海外旅遊、生活、工作、外派、留學、打工渡假、當交換學生，對於異地的旅程十分期待。日蝕期間，可許下與遠行有關的願望，可獲得強大的能量推進。

感情運方面，木星持續在戀愛、子女宮位行進，相位良好，目前與某個人陷入熱戀狀態，每天都過得很甜蜜。情感關係穩定的水瓶座，懷孕機率高，新的小生命將在眾人的期待中降臨。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，受到在海外宮位的太陽、水星影響，會需要使用大量的外語與國外的客戶溝通，但是語言能力不足，每天都需要加班才能把文件處理好。某些水瓶座則需要到外地出差，但當地生活機能不佳。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作有過勞的傾向，肝火較旺，經常嘴破、長痘痘。這段時間注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並容易罹患各種難纏的疾病，這段時間需注意身體健康與人身安全。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，與水星合相，會在此時重整財務狀況，開啟新的被動收益來源，可改善經濟狀況。有投資習慣的雙魚座，把手上標的整頓一番，在此時全數出脫，可獲利了結。

遠行運佳，金星持續在遠行宮位行進，此時會選擇較為奢華的旅行方式，搭乘遊輪，或是入住高級飯店，享用特殊的服務與設施，會是十分愉悅的旅程。某些雙魚座遠行會有豔遇，或是遇到名人，感到幸運。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在戀愛、子女宮位行進，受到慾望、疾厄宮位的太陽、水星影響，與喜歡的人在親密關係上不協調，甚至有一方會在外頭尋求一夜情解決生理需求，有小孩與寵物的雙魚座，需注意孩子的身體狀況與生命安全。

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位與水星合相，月蝕的能量持續影響命宮，注意心血管方面的問題，注意飲食衛生，容易病從口入，女性則要注意婦科方面的問題，需特別注意身體健康與人身安全，一旦生病，需花很久的時間療養。

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