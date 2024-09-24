Netflix影集小說《正念殺機》「你需要時間島」黑幫律師一邊洗錢一邊當奶爸

在那個等著您去滿足，充滿各種需求的汪洋大海中，為了不讓自己淹沒，您得創造出屬於自己的時間島。這是一個受到保護的空間，在這裡，您是有意識地只做對自己有利的事情。在這裡，沒有所謂的「我必須」。在這裡，只有「我在」。 時間島不是一個地點，而是一段時空，可以是一分鐘，也可以是一整個週末。不管怎樣，這是一個只屬於您的時空，由您定義，且由您自己來維護。 就像因船難而擱淺在海灘的人，在這座島上，您可以找到寧靜，補充食物與能量。由您決定何時進入這個時間島，也可以決定何時離開。您也保護著自己的時間島不被入侵，而且，您一直都知道，時間島始終為您存在。 —佑師卡．白特納， 《如何在快車道上減速慢行：給領導人的正念覺察練習》

「所有跟艾蜜莉有關的事情都由卡塔琳娜一手掌控。餵母乳按計畫，斷奶按計畫，布拉格親子活動按計畫，嬰兒游泳課按計畫，輕型摺疊嬰兒車按計畫。而且，所有這些計畫都由媽媽一個人決定。原本是按計畫出生的孩子，現在變成了按行程走的孩子。只有我們倆的關係，什麼計畫也沒有。在家裡，我成了只有下半身的廢物。只要我待在家裡，我做什麼都不對。太晚回家我也有錯。於是，我更加沒有其他選擇，只能更投入地去做那些我討厭的工作。在那邊，我至少還是號人物。雖然沒有當上合夥人，但至少還能有所發揮，也都能獲得共事者的信任。」

「所以，艾蜜莉出生後，你們就一直這樣嗎？」

「多多少少，是這樣沒錯。在小孩出生之後，我就得為兩個人工作。卡塔琳娜都和艾蜜莉待在家裡—如果她們沒在上那些親子課程的話。卡塔琳娜一方面很討厭其他的媽媽，但為了怕做錯，她也把那些媽媽做的事情都做了。因此，在每次我能看到女兒的時間裡，她都是睡著的。所以艾蜜莉等於是幾乎從來見不到我。於是，倘若我滿懷怨氣地回到家，又恰巧遇上我那體力透支的老婆，我們就越來越常吵架。卡塔琳娜甚至還開口問說：你為什麼還要回家？而我卻沒有答案。」

「那您現在有答案了嗎？」

「沒有。」我毫不猶豫地回答。這個清楚的「沒有」就像手術刀般銳利精準地打斷了我們的談話。接下來是很長的一段靜默，但是很療癒。在這段靜默時光的另一頭，佑師卡．白特納帶著一份驚喜等著我。

「您聽過時間島嗎？」

「什麼？」

「時間島。一段隔離起來的時空，在其中您只能做對自己好的事情。沒有其他事情。」

「您大概是指，跟我父母那一輩的人說的『週末』『放假』差不多意思，對吧？」

「沒錯。只是您們這一輩，卻用智慧手機去交換這段時光。沒有了週末和假日，現在換來的是隨傳隨到的便利，以及正念課程。」

「很愚蠢的交易。」

「就這部分來說，我倒是因此受益不少。」

「那時間島能怎樣幫助我呢？」我倒想知道。

「嗯，有趣的是，您已經在某個程度上執行了時間島這個概念。因為在家不開心，於是您就用工作來逃避，這樣至少不會受太太的氣。但結果就像看起來的那樣—老天爺，一個瘋子般的委託人並沒有比一個絕望的太太好到哪裡去。」

「所以有什麼其他選擇嗎？」

「為您自己做點什麼，為自己創造一個沒有太太也沒有神經病的空間。」

「可是，在工作之餘所剩的那一點時間，我想跟家人在一起。」

「您只是想跟幻想中的家庭在一起，而那個家庭並不存在。如果您只是肉體上在家，精神上卻始終與您的工作和婚姻發生爭執，這顯然對您、您的太太、甚至對您的女兒都沒有任何幫助。不論是您或太太，都會希望能在精神上參與家庭生活。因此，要不要試著給自己和家人創造一個固定的時間島？在這段時間裡，什麼其他的事都不做，就好好地享受這段時間。」

「然後，在這座島上，又是我太太說了算，對不對？」

「當然不對，那是您的時間島。就我來看，您可以創造一個只屬於您和女兒的時間島。如果您有事不能來，您當然可以不在。又或許，您可以與太太在空間上有個區隔，這樣對您和太太說不定也會比較輕鬆。如此一來，您—或許也包括您太太—就能學會讓真正重要的事情進來到這個地方。」

當天晚上，我就把這個建議跟卡塔琳娜說了，也說起為了重新找回自己，所以要短暫分開的想法。還說起時間島，說起我自己的不開心。令我驚訝的是，卡塔琳娜並沒有把這個建議看成婚姻的盡頭，反而當作地平線上的一道曙光。她並沒有責罵我（如果她真的敢這樣，那我就會想結束這段婚姻），反而衝向了我的懷中。幾個月以來，這還是第一次。她哭了。

「我很感謝你能提出這個建議。我們倆再這樣下去的話，我真的會受不了。」

「那妳以前為什麼從來都不說，我可以搬出去一陣子？」

「因為我不想把我女兒的爸爸趕出去。我要的只是當初跟我結婚的那個人能夠回來。」

那個男人再也回不來了，因為她以為自己所嫁的那個男人根本就不存在。她結婚的對象是一個空白螢幕，上面投射出她理想中的丈夫。而我則是一直都準備好，要像那投影一樣照著演出而已—只要我還有力氣演下去的話。

「所以我們讓那個老愛跟妳吵架的男人搬出去，然後再讓那個妳想要結婚的男人回來探望妳，是嗎？」我小心地探問。

「只要我女兒的爸爸能夠來看我們，這樣就很好了。最主要的是，那個愛跟我吵架的人要離開。而我曾經想結婚的那個男人，我會很想他。」

我們相擁而泣。

只是，這溫暖的時刻並沒有持續太久，卡塔琳娜隨即冷冷的對這個提議開出了條件，然後她就和我分解開來，以威脅的目光盯著我說：

「如果你堅持不了你那個時間島，那我們之間也就玩完了。如果有那麼一次，你的工作還是比艾蜜莉重要，那就這樣了。你就再也見不到艾蜜莉了。到頭來，我還是她的媽媽。」

或者，我們可以繼續想像剛剛那個畫面：在地平線上出現了那道曙光之後，清新的早晨並沒有出現，那道光就這麼消失了，剩下的是一片漆黑。那些威脅的話並非說說而已。身為律師，我很清楚，即便是最現代的女性，一旦她們援引了那個還停留在十九世紀，但在法庭前依舊有效的家庭觀，她們就一定有辦法爭取到孩子的獨立撫養權。只要媽媽不願意，做爸爸的永遠別想見到孩子。句點。而冷血的卡塔琳娜一定也會照著這樣的劇本走。

加上了這樣的威脅，搬出去這件事就變得輕鬆許多。我很慶幸，深陷池塘裡的我，能夠在水面結冰之前，趕快從水裡爬了出來。

我在這個城市的同一區找到了一間有家具的公寓。我們找到了那座時間島，在島上我能專心照顧著我的艾蜜莉。剛開始是早上的幾個小時，這樣我晚上就能毫不心虛地用加班補回來。

幾週之後，原本是在單獨的幾天裡空出幾個小時，後來改成某個週日的下午。再來變成整個星期天。然後是每隔十四天的整個週末。

我的工作不容許我再空出更多時間島了。起初我是這麼認為的。

與艾蜜莉一起待在時間島，那感覺就像在天空翱翔。跟著這個小小人類一起度過一段時光，竟然有種說不出來的自由感。沒有媽媽在背後盯著，你可以隨興地跟人家的小孩玩。不用去想事務所的事，就待在我的島上。而且，在這座島上我就是國王，魔術師，老爸。

和艾蜜莉一起在池塘邊，我們可以看著那些屁股搖搖的鴨子笑到爆，不用再聽卡塔琳娜講對岸那些媽媽的八卦。我們可以盡情在操場上盪鞦韆，只要鞦韆是空的，不必老是要塗好防曬乳液才能去玩。

在冰淇淋店，點東西也變得好玩多了。不必再去煩惱哪些才是有機認證的健康食品。

對我和艾蜜莉來說，已經沒有什麼對或錯的問題，有的只是美好的，或非常美好的事情。在時間島上和女兒昂首闊步地待上一小時，那種快樂，比起三個人低頭退縮的一整天要強上一千倍。

而我也真的做到，讓我和女兒獨處的這段時間，成為不容侵犯的領域。這一點我跟事務所溝通過了，大岡也知道了。

要說一個母親的威脅究竟有多恐怖，黑手黨的那些手段比起來根本算不得什麼。卡塔琳娜雖然只威脅過那麼唯一的一次，但那就是世界律令了。一旦我把時間島搞砸，我們的關係就會完蛋。連帶我和艾蜜莉的時光也會一起完蛋。 《正念殺機》。圖／寂寞出版提供

而我和卡塔琳娜也在這樣的基礎上，做到幾乎不再吵架。我們小心翼翼地對待彼此，也很開心艾蜜莉在與她的父母相處時—儘管是分開的—狀態明顯好很多。

與組織型犯罪的許多罪犯一樣，大岡也認為自己是個愛孩子的人，只要你不去礙著他。但如果有人欠他十歐元，即便那個人載著一家四口正要去度假，他也會毫不猶豫地讓那個人汽車輪胎上的螺絲鬆掉。但最終，他還是會送上動物園季票給那個人因車禍而嚴重受傷的女兒。

而當大岡用盡他的暴力想要入侵我的時間島，我的艾蜜莉才只有兩歲半。

(本文摘錄自《正念殺機》，寂寞出版，未經同意禁止轉載。)