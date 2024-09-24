星座關係指數(下)／遇上天秤…射手缺點很像、摩羯很難聊、雙魚互相鄙視

當天秤與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

天秤 vs 天秤 關係指數 ★★★★★ 特調滋味 料多味美 祕密武器 創意激發

天秤最需要的就是身邊有人陪伴，而且最好是二十四小時全天候待命，才能防止寂寞孤單趁虛而入。兩個天秤的組合就像是為了彼此而存在，有開心的事想找人分享、有煩惱的事想找人商量、有悲傷的事想找人傾吐，同是喜歡熱鬧有伴的天秤，當然就成了最適合的不二人選，即使是平時閒來無事的陪伴，沒有特別的事要做，也沒有重要的話要說，只是靜靜共處一室，也覺得舒服愉快。兩人適合一起談天、享樂，不但毫無負擔，而且特別盡興暢快，相似的習性觀念和心智活動，讓彼此相處時感覺如沐春風。但天秤是不習慣承擔責任的人，當一方陷入複雜難解的危機時，另一方有可能是先找藉口逃脫，而非伸出援手，這點倒是雙方都要有心理準備的。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不合、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼,何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢?兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

天秤 vs 天蠍 關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

天秤做什麼事都要有人陪，喜歡熱鬧、有人群的地方，即使自己不是主角也無所謂，但歡愉暢快的氣氛是不可少的，如果天秤被孤伶伶地丟在一個地方，就會覺得渾身不對勁，而且沒有安全感。天蠍的性格則和天秤大不相同，天蠍喜歡獨自一人的寂靜感，既沒有人打擾，也不需要費心與人互動，所有事情都可以照著自己的想法去做，百分百的自我掌控，感覺真是痛快淋漓。

天秤表面上與天蠍和平相處，其實心裡覺得天蠍根本是個陰陽怪氣的大怪咖，除非真有互動的必要，否則能免則免，省得麻煩，而天蠍對於天秤只享受、不努力的性格也總是看不順眼，所以，兩人最好保持適當距離，以免成見越積越深，徒增困擾。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

天秤 vs 射手 關係指數 ★★★★ 特調滋味 香氣逼人 祕密武器 攜手尋歡

天秤是動態的，射手也是動態的，所以天秤能懂得射手四海之內皆兄弟的熱情，而射手也喜歡看天秤處理社交人際關係時，遊刃有餘的神情與迷人自在的神采；天秤喜歡熱鬧，射手也喜歡熱鬧，所以天秤和射手相處的時光總是開心，而射手與天秤的互動也都很愉快，兩人的性格頻率十分相近，身邊永遠不缺合作的夥伴和玩樂的朋友。

然而，天秤和射手亦有些不同之處，其中最明顯的一點就力道的差異。雖然都是活潑躍動，從天秤身上散發的是徐緩溫煦的磁波，從射手身上爆發出的卻是直接強勁的熱力，也許在某些狀態下，彼此結合所激發的效能令人驚喜，但也容易衍生出意外的摩擦和問題，所以，若能給予對方適度空間，雙方的關係勢必能維持得更好、更久。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

天秤 vs 摩羯 關係指數 ★★ 特調滋味 清淡無味 祕密武器 挖掘優點

天秤因為希望讓所有人都滿意，所以總是在一些關鍵點上猶豫不決，拖拖拉拉地下不了決定，尤其經常為了討好某人或成就某事，只好拚命地打圓場和說場面話，給人留下鄉愿、假面、敷衍的印象。摩羯脾氣硬且不擅言詞，認為這世界唯一可靠的人就是自己，唯一有利的武器就是自己的實力，從不打官腔，也不愛與人打交道，極少在人際社交場合露臉，寧願把時間用來苦讀進修或賣力工作。

天秤不喜歡摩羯自以為是、不通情理的性格，摩羯也不欣賞天秤光說不練的表面功夫，這一享樂一吃苦、一快速一緩慢的組合，不僅基調迥異，方向也大不相同，兩人若硬要湊在一起，恐怕相互傷害磨損的機率，要比相互修補投合的機率高出許多。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

天秤 vs 水瓶 關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 福禍與共

天秤和水瓶一樣喜歡輕快的節奏和新奇的事物，當天秤展現優雅迷人的姿態時，往往能讓一向冷若冰霜、孤僻自我的水瓶，有了一點配合的意願和與人合作的熱情，而當水瓶拋出奇異出眾的創意時，天秤不僅懂得用心欣賞，而且樂於和水瓶一起嘗試它、實現它。天秤用一種不慍不火的悠然征服水瓶，讓水瓶心甘情願地走出封閉世界，盡情展現令人嘖嘖稱奇的天賦，使更多人受惠。

雖然，水瓶也會覺得天秤太強調自己的社交能力，或是沒有什麼具體的實績，但這些並非水瓶最在意的問題，對於叛逆、愛自由的水瓶來說，天秤不強迫他人、凡事以和平為原則、適時妥協的特質，才是讓水瓶願意敞開心房的關鍵，兩人相處的氣氛總是既輕鬆又愉悅。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

天秤 vs 雙魚 關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

天秤看起來總是客客氣氣、溫文有禮，好像對任何人都沒有要求和限制，但其實心裡卻有一套自己的想法，而且條理清晰、規則分明，顯然是有底線的，只是不會用強硬粗暴的手法呈現出來。而雙魚則是沒有尺度和邊界的人，別人開心就跟著開心，別人難過就跟著難過，情緒與思想皆毫無依循的目標，隨波逐流，隨心所至。

天秤縱使再怎麼不認同雙魚，也不會用指責謾罵的方式對待雙魚，表面上還是維持一種和諧的關係，但事實上心裡對雙魚卻是鄙視和排斥的，而直覺極強的雙魚當然也能感覺到天秤的假面，只是雙魚不習慣強硬地揭穿真相，所以就順其自然地和天秤繼續演著這齣表面看來和樂融融、實則貌合神離的戲碼，直到哪天有人受不了而先發難為止。

《星座小熊 第一本星座書：天秤座 崇尚優雅求平衡》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：天秤座 崇尚優雅求平衡》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)