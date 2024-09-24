星座關係指數(上)／遇上天秤…牡羊很難合拍、雙子一起八卦、獅子絕佳玩伴

當天秤與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

天秤 vs 牡羊 關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

天秤並不喜歡和人膩在一起的感覺，但也不想一個人孤單地獨來獨往，最理想的狀況就是有個人可以陪在身邊，讓自己不致於有寂寞的感覺，但仍保有適當空間，不過分與人親暱，也不過度與人群疏離。而牡羊則是始終如一的獨立自主，總覺得旁邊跟著一個人牽牽掛掛、拖泥帶水地，十分麻煩，而且除了自己以外，誰的意見都不想聽，如果人一多、嘴又雜，還要費心神處理這些無謂的瑣事，真叫人心煩。

天秤會為了配合他人而委曲求全，牡羊想的則永遠只有自己；天秤會為了維持優雅的姿態與和諧的氣氛而鄉愿，牡羊則衝動暴躁、唯我獨尊。天秤和牡羊的特質截然不同，相處起來總是一苦一樂，很難找到令人感覺舒服的平衡點。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

天秤 vs 金牛 關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

天秤和金牛都喜歡美的人事物，但其中仍有不同的層次與差別，天秤強調的是一種無法具體說明，但令人感覺特別舒服的優雅氣質，金牛要表達的則是一種厚實、帶有藝術色彩的美感，兩者似乎有些相彷，卻又各有領域，所以，天秤和金牛是表面搭配得宜，其實本質上並不和諧的組合，甚至可以說，兩人的不同之處遠多於相似之處。

天秤沒什麼金錢概念，只要感覺對了、癮頭來了，花錢絕不手軟，而金牛對於金錢則是一分一毫地計算、計較和計畫，一定都花在刀口上，從不浪費；天秤喜歡有很多人陪，真不真心無所謂，而金牛只需要一位忠誠的好友就夠了。天秤和金牛的守護星雖然都是金星，卻有很不一樣的表現方法，各自歡愉、各自閃亮。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

天秤 vs 雙子 關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

天秤個性溫和，與人為善，最喜歡有人陪著一起談天說地、一起玩樂嬉戲的日子，生活重心在於享受人生，而不是計畫什麼豐功偉業，或高談有錢有勢的夢想，是一個只要能安逸度日、閒散過活，就覺得快樂無比的人。雙子興趣廣泛，喜歡多變的生活，今天跟這個人聊東，明天跟那個人談西，也不知是真懂還是假會、真忙還是瞎轉，反正不停求新求變是雙子最鮮明的性格特質。

天秤和雙子都是反應快、機智靈巧的人，當天秤為了玩興把節奏加快，雙子不但毫無適應的問題，還覺得特別過癮來勁兒，而每當雙子提供剛出爐的第一手八卦消息時，更讓社交達人天秤興奮不已。總之，無論從哪個角度看待天秤和雙子這對組合，都稱得上契合百分百。

如何調出兩人的美味關係？

兩人對於事情的看法、欣賞的風格、喜歡的類型，總是不謀而合，好像這些狀態是特地為彼此量身定作似的，契合得令人驚嘆。因為溝通管道暢通、做事速度和方法相近、相互信任依賴，又有共同的理念，所以很適合成為親密夥伴，無論是哪一方面的合作搭配，都能創造出好成績，是一段值得終生經營的正面關係。

天秤 vs 巨蟹 關係指數 ★★ 特調滋味 清淡無味 祕密武器 挖掘優點

天秤有足夠的聰明解決一切可能發生的問題，也有足夠的靈活度閃避所有可能遭遇的危險，但卻沒有足夠的誠意承擔任何責任，只要一碰到辛苦的差事或麻煩的工作，便想盡辦法推拖，最常用的策略就是三十六計走為上策。巨蟹雖然未必有解決事情的能力，也缺乏面對困境的勇氣，但往往對一件事的認真與投入，是十分深切的，常把有形的、無形的責任往身上扛，壓得自己喘不過氣來。

在天秤眼裡，巨蟹和自己一樣，對於問題的處理並沒有實質效用，只不過巨蟹比較會表達憂心的情緒，而巨蟹則認為，天秤是有能力做而不去做，和自己心有餘而力不足的狀況大不相同。顯然，雙方對彼此的觀感都不佳，想要相處愉快，似乎還有一大段差距要努力。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

天秤 vs 獅子 關係指數 ★★★★ 特調滋味 香氣逼人 祕密武器 攜手尋歡

天秤每天眼睛一睜開，想的都是如何打扮、如何展現氣質、要約什麼人吃飯、要到哪裡購物、要參加哪些玩樂活動⋯⋯這些吃喝玩樂的事，對大部分人來說，應該是工作之餘的閒暇之事，但天秤卻費盡心思把它們當成正事來辦，一點也不馬虎，而且還樂在其中。獅子在玩樂這件事上所花費的力氣雖不如天秤誇張，但本身卻也是一個愛熱鬧、愛享樂的人，只要有機會和大家一起狂歡作樂，絕不放過。

天秤對財富地位沒興趣，獅子卻對名利權勢十分看重，天秤喜歡搞小圈圈，獅子則喜歡大族群，就本質而言，雙方確實有明顯的不同，不過，這些差異卻完全無礙於兩人在玩樂方面的默契和興致，沒有人想破壞氣氛、沒有人想把時間浪費在相互比較上，玩樂才是當務之急啊!

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

天秤 vs 處女 關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

天秤長袖善舞、圓融和氣的特質，在群團之間頗富盛名，還因此獲得社交達人的美名，好像任何與人際相關的紛爭、嫌隙、問題，天秤都有辦法居中協調到皆大歡喜的程度，是一個非常適合過團體生活的人。處女具有強烈的批判意識，喜歡挑剔、糾正、指導別人，即使對方已露出不悅的神色，處女亦不肯罷休，非要對方俯首認罪或承諾改過，嚴厲的標準就像一把利刃，「刷!」地一聲就將人際圖譜毀壞殆盡。

天秤善於運用人際手腕，讓只會死守一套遊戲規則的處女十分崇羨，而處女的效率與責任感，則備受天秤的稱許。不過，好感並不代表最後的結果，天秤終究無法像處女那樣盡忠職守、努力工作，而處女也不可能變成享樂之王，所以，兩人最好還是各自為政，遠觀最美。

《星座小熊 第一本星座書：天秤座 崇尚優雅求平衡》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：天秤座 崇尚優雅求平衡》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)