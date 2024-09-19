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9月底起運勢大開！「4星座」感情、事業全面開花 喜事接二連三上門

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

進入秋高氣爽的秋天，除了高溫逐漸下降外，有些星座的運勢也開始上升。「搜狐網」列出有4大星座的人「喜事連連」，不管是愛情還是事業，都能全面開花，令人相當期待。

牡羊座

愛情方面：

9月底10月初，牡羊座的桃花運比較旺盛，單身的牡羊座有機會遇到與自己三觀吻合、性格匹配的真愛，開啟一段美好的戀情。有伴侶的牡羊座，與另一半的感情更加甜蜜，相處融洽，可能會有進一步的發展，譬如一起規劃未來，考慮步入婚姻殿堂等。

事業方面：

牡羊座的人在這段時間有機會展現自己的才能，之前的努力和累積可能會得到回報，如果能抓住機會，得到貴人相助，有望在工作中取得出色的成績，獲得升職加薪的機會，或迎來新的事業發展機遇，如接手重要項目等等。

天秤座

愛情方面：

單身的天秤座在10月可能會遇到可靠的對象，開啟一段穩定的戀愛關係，並且有機會與對方長久發展。有伴侶的天秤座，與另一半之間溝通順暢，相互理解支持，感情穩定甜蜜，關係會更加親密和諧，讓旁人羨慕不已。

事業方面：

9月到10月，金星進入天秤座的事業宮，為其帶來事業上的好運，天秤座在職場上可能會獲得晉升機會，或者在創業中取得突破。在團隊合作中，他們憑藉著出色的協調能力和溝通能力，發揮重要作用，成為團隊中的關鍵人物，工作進展順利，也可能會得到上司的認可與賞識。

射手座

愛情方面：

9月底到10月初，射手座的桃花運勢佳，單身的射手座有機會遇到命中真愛，給生活帶來新的變化，如果能抓住機會，可能會與心儀的人開啟一段甜蜜的戀情。有伴侶的射手座，與另一半的感情更加深厚，互動增多，可能會一起經歷一些有趣的事情，增進彼此的感情。

事業方面：

射手座在這段時間保持樂觀、積極的態度，將會為他們帶來好運。即使之前經歷過不順，到了10月也會迎來改變時機。他們的努力和付出會被看見，可能會獲得新的工作機會或在現有工作中取得突破，比如在創新和冒險方面取得成果，收穫滿滿的工作驚喜。

雙魚座

愛情方面：

進入10月，雙魚座容易遇到讓自己心動的人，展開一段甜蜜的戀情。有伴侶的雙魚座，與另一半的感情也會升溫，可能會有進一步的發展規劃，譬如討論婚姻大事等等。

事業方面：

在10月，雙魚座之前的經歷會為他們累積翻身時機。即使之前有過不順，在海王星的逆行下也會有不錯的機會出現，他們可能會得到貴人相助，獲得新的機遇和挑戰，在工作中發揮自己的創造力和敏感性，取得更多的成就感和財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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