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4生肖女帶有「隱藏魅力」！ 表面溫柔似水 內心熱情如火

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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當每個人在面對感情時，都會有不同的面貌形象，但有些人卻擁有隱藏魅力，無需特別展現就能自然散發，表面不動聲色，內心卻已經熱情如火，一起來看看是哪幾個生肖

第四名：馬

馬寶寶天生精力旺盛，做起事情來不畏困難，能夠勇往直前，追尋自己的目與理想，甚至有時候較為急躁，缺乏耐心，但當遇見讓自己心動的人時，就會趨於保守，變得溫和柔順，不太敢表露自己的情緒，其實心中早已波濤洶湧，恨不得馬上把對方佔為己有。

第三名：兔

個性溫和善良的兔寶寶，充滿高雅的氣息，舉手投足間，不斷釋放各種溫柔的魅力，在感情上，她們相當聰明，雖然表面上仍保持著柔和，但事實上，卻會製造出各種機會，讓你漸漸步入兔寶寶的手掌心中，她們的熱情，會在達成目的後爆發出來。

第二名：羊

從善如流的羊寶寶，擁有相當高的服從性，不太會在群體中做出逾矩的行為，這樣溫和的性格，是相當強的潛在吸引力，會讓異性想要親近以及保護她們，當你感動羊寶寶時，她們內心的火球就會熊熊燃燒，但羊寶寶大多以退為進，你只要再主動點，就能征服羊寶寶。

第一名：龍

龍寶寶的主觀性強，容易堅持己見，對於事物有強烈的自我意識，通常不太容易改變，在感情世界裡，龍寶寶大多寧缺勿濫，選擇潔身自愛，不輕易動心，而這正是她們獨特的魅力，不容易被征服，當面對喜愛的人時，則會故作鎮定，但心中卻動盪不已，非常渴望對方能趕快行動。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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