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中秋烤肉「胖一圈」免驚…4生肖越胖越有財！ 豬會旺財、鼠胖胖惹人愛

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
桃園市中壢「萬人封街烤肉」在中秋節晚間熱鬧登場，圖為示意圖，非新聞當事人。記者杜建重／攝影
桃園市中壢「萬人封街烤肉」在中秋節晚間熱鬧登場，圖為示意圖，非新聞當事人。記者杜建重／攝影

中秋節剛過，近日狂吃烤肉、月餅、柚子，你是否也偷偷胖一圈了呢？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有4生肖越胖財運越好，有上榜的人就不要亂減肥，胖胖的有福氣喔。

屬豬：

屬豬的人，以生肖身型來說，體型若較圓潤可以旺財宮，因此越發胖對自己運勢越好，也能夠「旺八方財吃四方」。

屬牛：

牛的體型也算是12生肖裡需要強狀的體積，因此屬牛者身體越壯越結實，對自己的運勢越加分。

屬龍：

屬龍的人，因為飛龍在天，能吸收天地精華，需要強健體魄，因此越強健的身軀越能壯大運勢。

屬鼠：

屬鼠的人吃五穀披彩衣，屬於雜食性動物，因此吃胖能拓展人際關係，也能廣拓交友圈，建議不用瘦身太多，反而越胖越得人緣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中秋 烤肉 生肖

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