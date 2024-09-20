秋分節氣（陽曆2024年9月22日）象徵著晝夜平分、氣候轉涼，標誌著秋天的正式到來。這一天，晝夜均等，陽氣漸收，陰氣逐增，萬物進入成熟與收穫的階段，這也是自然與內心能量的平衡點。古人會在此時祭月祈豐收，現代人則可以藉此時節，整理心情，進行內心反思，迎接新的轉機。有些人認為，秋分之後，隔年的運勢會開始進入，因此提前做好以下準備，不僅有助於提升接下來的運勢，還能為2025年招來福氣喔！

迎秋分！這3生肖將迎來好運，掌握「3神招」接滿好運(圖片來源：Shutterstock)

如何在秋分招好運

第一招：打火機點火招偏財法

名字中帶有「火」字或火部首的人，在秋分這一天容易迎來偏財運。建議你不妨購買幾張彩券，試試自己的手氣，中獎的機率會比平日大得多。如果你的名字中沒有「火」字但也想試試偏財運，可以在進彩券行前用打火機點6下。若連續6次點火成功，代表當天運氣不錯，適合試手氣；但若有一次沒點著火，則建議近期不宜參與賭博或投機投資，避免損財。

第二招：午夜喝水接財運法

秋分時節是吸納天地能量的好時機，特別是在9月21日跨22日的午夜12點。此時準備一杯水，雙手捧水向天誠心祈禱你的財運願望，然後將水一飲而盡，象徵吸收天地間的財氣，為你帶來源源不絕的財運。這個簡單的儀式，能讓你在接下來的日子裡得到財運的眷顧，順利度過秋冬。

第三招：秋分祭月祈福法

古有秋分祭月的傳統，如今我們可以透過簡單的祈福儀式來替代。在秋分夜晚，點燃一支香或蠟燭，面向月亮默念心中願望，這一儀式不僅能夠祈求心想事成，還能夠消除負能量，讓未來的日子更順利。

哪些生肖在秋分後轉運

生肖雞

秋分為生肖雞帶來了事業上突破的機會。這段期間內，你將發現自己在工作中的表現備受肯定，尤其是與管理或創意相關的職位，可能會有升職或加薪的好消息。此外，秋分的能量也有助於改善你的人際關係，與同事的合作更加順暢，讓你在職場中如魚得水。

生肖牛

對於生肖牛而言，秋分是重新調整生活步調的好時機。這段期間內，你可能會有新的財務計畫或投資機會，財運可望穩步增長。與此同時，感情生活也將有所進展，單身的牛兒有機會遇見心儀對象，已婚或有伴的牛則會在這段期間加深彼此的情感連結。

生肖蛇

秋分節氣對生肖蛇來說是個沉澱內心、重新出發的好時機。事業上可能會有新的方向出現，特別是與學習、進修有關的領域，這段時間內積極提升自我能力，將為未來帶來更多的機會。財運方面，過去的努力將開始顯現成效，有可能在此時收穫豐碩果實。

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