主管怕你了！上升星座揭露搞定12星座主管的致命絕招

人在職場，會「做人」比會「做事」更重要，所以，搞好職場人際關係是成功關鍵，而能夠處理好與的關係，你的職場路會走得更順暢。今天，科技紫微網將從上升星座來為你分析，如何搞定12星座，讓你的職場發展如魚得水。

【讀文小提醒】

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主管的上升星座牡羊座

他追求直接、高效率，以結果為導向。你只要有事說事別磨蹭，不僅能快速、高效地完成任務，還能創造超出預期的效果，用漂亮的業績證明自己的工作能力最能征服他。

主管的上升星座金牛座

你的情緒穩定嗎？例如：忠誠，脾氣優良；有沒有解決問題的能力？例如：待人處事有方；對細節的處理是否妥當？例如：細節看出專業…這些方面表現越優異，越容易搞定他。

主管的上升星座雙子座

要搞定他就要擅長溝通協調，懂得隨機應變。與他溝通注意要邏輯清晰、講話有重點；頭腦靈活還不忘察言觀色，及時獻計獻策，有效解決突如其來的問題，最能贏得他的青睞。

主管的上升星座巨蟹座

工作態度很重要，必須要懂得互助合作，友好同事、尊重主管，並服從安排。另外，工作能注意細節的人，最讓他感覺安全可靠。

主管的上升星座獅子座

他是好面子的，要尊重權威，欣賞他的管理模式。有效率且專業地完成任務，在眾人面前給足他面子，勿跟他硬碰硬、尤其在別人面前反駁他是大忌。除了要有能力，懂得討好是獲得他青睞的關鍵。

主管的上升星座處女座

他欣賞專業能力強、細節處理完美、並且不推脫責的人。除此之外，你也要懂得尊重並聽從他的安排與意見，在他面前才會討喜。切不可粗心大意、投機取巧，注重做事品質，才有機會搞定他。

主管的上升星座天秤座

他喜歡能力出眾，能替他分擔決策壓力的部屬；小事你最好可以自己搞定，大事再找他溝通協商。他特別愛謙遜有禮的人，所以記得不管你能力再好，記得要保持謙虛。

主管的上升星座天蠍座

要搞定他，禮貌與尊重不可少，勿挑戰他的權威；溝通態度謙和不搶話，可以提意見但要避免衝突；你的想法可以很獨特，但不能跳脫他的掌控；記得要多請示，切勿自作主張。

主管的上升星座射手座

他注重部屬對工作的熱情程度，以及人格特質，切忌愁眉苦臉，要散發自信；想要獲得他重視，你需要敢於承接挑戰性工作內容，有創意且充滿熱忱、重信諾，才能搞定他。

主管的上升星座摩羯座

他比較嚴肅，對部屬要求嚴苛。要搞定他必須展現專業度與責任感，注重工作的質量勿敷衍；有計劃與目標，尊重並服從他的決策，有問題直接跟他溝通，勿在背後議論。

主管的上升星座水瓶座

要獲得他的青睞，首先要持續提升自我，並且保持對進修和工作的熱情，時刻更新專業知識與技能。同時，勇於提出新想法和創意，展現創新能力。避免一味迎合或討好，而是透過紮實的努力來贏得認可，才能真正讓他看見你的實力與潛力。

主管的上升星座雙魚座

跟著他一起工作比較輕鬆，只要順從他，就不難搞定他。順著他的思路走，別給他找麻煩、闖禍；自覺自律並忠誠於他，成為他的左膀右臂；你敬重他，他就會看重你。

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