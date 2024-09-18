三星獨坐 - 紫微，是明君、昏君還是暴君？

在「三星獨坐」的基本介紹中，我們提到了紫微、武曲、廉貞的單星獨坐僅有一種組合，因此它們既不屬於「雙星組合」的討論範圍，也不屬於「主星同位素」。

【推薦閱讀】 被遺忘的三星獨坐 - 紫微、武曲、廉貞

【推薦閱讀】 主星同位素 – 一窺變化多端的紫微主星

而三顆星曜獨坐時，其三方必有天府及天相，這種組合有個挺稱頭的稱號，叫做「府相朝」。

「府相朝」(天府及天相在三方)之所以被古人視為相當不錯的結構，是因為作為「衣食之星」的天府及天相被放置在官祿宮及財帛宮，帶有「衣食無虞」的意涵，用「衣食之星」來支撐命宮，自然是不愁吃穿。

如果從現代的觀點來分析：天府及天相被視為保守、穩定的組合，行事作風穩健不躁進，但是否真能兌現此生「衣食無虞」，仍要看命宮三方四正的實際組合以及四化、祿存、煞星的排列與結構。

這三顆獨坐的星曜，對宮必有貪狼，三方必有天府及天相，從某個層面來看：人際關係活躍，喜歡新鮮刺激，抓到機會就想表現自我，但是行事作風趨於保守，會是這類組合的基本個性。

紫微星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 紫微星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

【推薦閱讀】 無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

- 兄弟宮必有天機: 天機主計較，意味著手足之間容易有計較心態，或糾紛、爭產、是非、緣份淡薄; 坐命者未必有計較之心，但是霸道的個性，難免激發手足之間的齟齬或爭執

- 子女宮必有太陽: 紫微也是「官祿主」，坐命者重視工作事業上的成就及表現。但往往也因忙於工作，與子女互動不多；旺地太陽，代表子女性情爽朗、勤勉顧家、價值觀較為正向；陷地太陽，則需要多留意子女在外的交友狀況，以防誤交損友，而且須在生活及課業上加以督促，以及建立正確的價值觀

- 財帛宮必有武曲: 在錢財的算計、消費支出頗懂得錙銖必較；也會為了面子、自己喜歡的異性、以及自己的享受而捨得花錢；對於他人則比較現實

- 疾厄宮必有天同: 易有腎臟、泌尿系統方面的疾病(如糖尿病、痛風、風濕；亦即富貴病)

- 官祿宮必有廉貞: 所從事的行業與科技、電子、電機、電器相關；重視職場關係、工作環境，以及是否符合自己的興趣；喜歡自己當家作主而不喜歡被管束

子午位的紫微

如果要在諸多的紫微格局中，形塑一個「帝王」的原型，子午位的紫微絕對是不二之選。

除了命宮紫微代表一種純粹且霸氣的「喜惡隨心」個性之外，也無須像紫微的雙星組合，還要觀察一下同宮其他主星的「臉色」，來決定自己到底是扮演「皇帝」還是「庶民」; 畢竟雙星組合中的任何一顆主星，依然對坐命者的個性有舉足輕重的影響力。

除了先前所提到的「府相朝」(天府及天相在三方)之外，在紫微的結構中，紫微、武曲、廉貞也必然在三方。

因此子午位的紫微獨坐，財帛宮必有武曲天相、官祿宮必有廉貞天府; 也意味著坐命者財務運作保守穩健，工作面向既有務實的實質目標，也有遠交近攻的策略及手腕。

尤其是午宮的紫微，號稱「極嚮離明」格; 共盤的卯位太陽天梁又稱「日照雷門」格，未宮的空宮又稱「明珠出海」格，亥位的太陰又稱「月朗天門」格。

這些名頭響亮的格局大多建立在主星廟旺，或是三方主星廟旺(如「明珠出海」格)的基礎上。然而，對於坐命者而言，除了命宮的格局之外，其他宮位的格局通常帶有一種華而不實或不切實際的虛榮感。

主要的原因是：這些名頭響亮的格局，都要建立在本宮及對宮的星曜沒有受到煞星及化忌干擾的前提; 如果將格局成立的條件用更嚴苛的標準 - 「本宮的三方四正皆無煞忌」來檢視，那麼在任何一張命盤必然會有四顆煞星及一顆星曜化忌的情況下，這些令人稱羨的格局可能都不會成立。

共盤的其他宮位星曜廟旺，固然有價值觀較為正向(尤其是太陰與太陽)以及行運逢之運勢較佳的優點，但是也會讓坐命者有自我感覺良好以及過度張揚的缺點。

子位的紫微，不僅命宮主星紫微落陷，而且受到共盤日月雙雙落陷的影響，前述名頭響亮的格局皆不成立; 與午宮的紫微相比，頗有高下立判的失落感。

子位的紫微，可能受限於先天的客觀環境或是自身聰明才智，坐命者不如午宮的紫微來得有自信。但也因為落陷之故，行事作風與處事態度趨於低調與保守。

作為子位紫微的對宮，遷移宮午宮的貪狼稱為「木火通明」格，代表坐命者在外精明能幹、長袖善舞，如果沒有受到煞星及化忌的干擾，適合在商界或是往商業面向發展。

而作為午宮紫微的對宮，遷移宮子位的貪狼稱為「泛水桃花」，如果再加上其他桃花星的催化，喜歡捻花惹草、花名在外，不過就是坐命者的日常。

因此，子午位的紫微，命宮與遷移宮形成一種頗為耐人尋味的關聯性 - 命宮強勢則遷移宮有較高的(桃色)風險，命宮弱勢則有賴強勢的遷移宮來補強。

子午位的紫微，到底是勇於任事的明君、無道的昏君，還是凶惡的暴君？是霸道張揚、喜惡隨心、自以為是，還是勇於任事、勵精圖治？ 除了取決紫微的三方四正是否有左輔或右弼來匡正霸道的紫微，命宮與遷移宮是否受到煞星及化忌的干擾，也是觀察的重點。

從實際的案例來看：本命格局佳的坐命者，命宮三方四正的煞星及化忌較少，也意味著坐命者在第二、三、四大限，必然有較高的機率受到煞星及化忌的干擾，以致運勢不順、有志難伸，難免令坐命者在人生早期階段對自我及未來有諸多懷疑。

運勢不順固然涉及機遇，但坐命者的個性與價值觀也可能是主因。紫微坐命雖然具有管理思維、知人善任，擅於資源的調度與分配，但亦有個性高傲、身段不夠柔軟、保守不擅開創等缺點。如果自身沒有積極的作為以及可供檢視的成績，又如何能夠服眾，甚至晉升為管理階層？

本命格局不佳但是行運運勢頗佳的坐命者，固然能克服先天的劣勢，少年有成並闖出一片天，但仍需留意進入中年的第五大限。

子午位的紫微坐命者，在第五大限不是走到廉貞天府，便是走到武曲天相。如果此時大限三方四正(尤其是命宮)受到煞星及化忌的干擾，不是有財務、信用上的難關(武曲化忌或天相化忌)，就是有官司是非(廉貞化忌或天府加煞)。

這些是非與難關，究竟是坐命者的人生試煉，還是得意忘形的悲劇，皆考驗著坐命者的人生智慧。

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】