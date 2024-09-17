甩掉霉運！三生肖中秋後財神助力 屬馬投資股票、房產皆有戲

今天（17日）就是中秋節了，《搜狐》指出，三大生肖在中秋後，會有「前腳霉運剛走，後腳財運進來」的態勢，包括屬龍、馬、豬的朋友，不僅有財神與貴人鼎力相助，事業與愛情也將並進。

生肖龍：騰雲駕霧，財運亨通

屬龍的朋友在中秋節後將經歷財運顯著提升，無論是正財還是偏財都呈現井噴之勢，彷彿被財神爺特別眷顧，他們都可能因為買彩券或是投資獲得意外的財富。

在事業方面，也將迎來前所未有的發展機遇，貴人相助使得他們能夠克服挑戰，實現職業目標，也有升遷的機會。感情方面，單身者有望遇見真愛，而已有伴侶的則感情將更加深厚。

生肖馬：一馬當先，前程似錦

對於屬馬的朋友而言，中秋節後是一個擺脫束縛、自由發揮的好時機。他們在財運方面將取得令人矚目的增長，特別是在投資領域，無論是股票、基金還是房地產，憑藉敏銳的洞察力和果斷的決策將獲得豐厚回報。

職場上，他們的努力和能力將得到認可，無論是不是創業，都能夠找到適合自己的舞台。感情方面，單身者將與心儀的對象擦出愛火，已有伴侶者，默契和信任將達到新高度。

生肖豬：福星高照，樂享人生

屬豬的朋友前陣子可能經歷一些不如意的事，在中秋後將迎來一段幸福的時期，不僅能夠通過努力工作獲得收入，還可能意外獲得財富，如中獎、繼承遺產等。

職場上，敬業精神將獲得上司和同事認可，有望遇到一些志同道合的夥伴，共同推動事業的發展。感情方面，屬豬性格溫柔體貼，單身的話在此時可能遇到真命天子，而已有家庭的人，會在相互扶持和鼓勵下一起成長。

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