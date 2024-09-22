殺破狼週運勢／3星座偏財運佳「要對發票」 處女感情瀕臨崩解

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的白羊座，投資標回升，在短期內會有不錯的獲利，可選在適當的時機獲利了結。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星脫離土星的影響，會有一個長時間的旅遊計畫，甚至需要在異地生活一陣子。某些白羊座會嘗試從事與旅遊相關的工作，除了增廣見聞，還能賺取生活費用，一舉兩得。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽與水星雙雙進入天秤座，受到海王星影響，並有日蝕能量引動，與情感對象經常發生爭執，兩人的關係會發生質變，可能從此分道揚鑣。單身的白羊座對某個對象突然產生好感，但最好先打聽一下對方的人品為佳。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到進入財務、慾望宮位的金星影響，職場有些財務不清的問題，當心受到牽連。某些白羊座的上司常開黃腔，甚至有性騷擾的行為，使你忍無可忍，當場給對方難堪。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的人正在熱戀狀態，每天都膩在一起。但由於金星受到冥王星影響，會覺得對方很愛吃醋，佔有慾較強，也限縮了你與其他人交流的機會。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離土星影響，薪資在此時有所調整，生活變得寬裕。某些金牛座獲得一個兼職的機會，會有許多外快可賺，對於改善經濟狀況不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、水星雙雙進入工作宮位，受到即將到來的日蝕能量影響，工作單位會有異動，可能調整到新的部門，或是會跳槽到更好的領域發展，某些金牛座則要當心被裁員。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，外出時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。不論是走路、駕車、搭乘大眾運輸系統，都需特別注意安全。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務或職務，經常需要與有名的人士接觸。某些雙子座則是會放自己一段時間的長假，好好休息、調養身體，再重新出發。

感情運方面，太陽與水星雙雙進入戀愛、娛樂宮位，受到即將到來的日蝕能量影響，可能會突然對某個人產生好感，但自己或對方已經有穩定的情感關係了，某些雙子座則是因為追劇，突然迷上新的偶像，感覺就像在戀愛。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，同時在財務宮位的冥王星相位不良，花費暴增，會覺得經濟狀況捉襟見肘。有投資習慣的雙子座，投資一定有賺有賠，不要固執在某些標的，不斷下跌的市值，只會蠶食掉自己的血汗錢。

健康運方面，金星進入健康宮位，當心著涼感冒或是病毒感染，引發喉嚨發炎。冥王星退行至疾厄宮位，注意泌尿系統的問題。木星持續在命宮行進，最近會發現在己發福許多，飲食要節制了。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人會有許多接觸的機會，雙方關係有發展空間，某些巨蟹座目前正在迷戀偶像與追星，會覺得這樣的情感不需要承擔他人的情緒，比談戀愛還愉快。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，常常有朋友突然拜訪，並帶來許多有趣的東西和你一起分享。某些巨蟹座雖然很孤僻，不過在受到欺負時，還是會有朋友相挺的。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在命宮行進，會有許多雜事需要處理，每天都很忙，卻不知自己在忙什麼。某些巨蟹座每天都需要加班工作，嚴重過勞，每天回到家都十分疲勞。

健康運方面，火星持續在命宮行進，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，有些器官莫名發炎，或是長出腫瘤，甚至會需要動手術治療。火氣較大，經常長痘痘或是嘴破。這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會添購新的傢俱或電器，或是將家中整理一番，斷捨離一些不需要的東西，生活起居煥然一新。某些獅子座會與家人一起出去旅行，享受天倫之樂。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，發展出許多斜槓，在職場上可整合這些專業，對未來的事業發展有很大的幫助。某些獅子座則是開始在從事時間較為彈性的工作，感覺很自由。

本週須注意的部分

交通運方面，太陽、水星雙雙進入交通宮位，又受到日蝕能量影響，交通工具在此時壽終正寢，要換新車了，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路、駕駛，或是搭乘大眾運輸系統，都須特別注意交通安全。

金錢運方面，在財務宮位的土星脫離木星影響，月蝕的能量也將在此時結束許多事件，與人之間的財務糾紛、官非，需要花上許多代價處理掉這些問題。有投資習慣的獅子座，投資失利，甚至負債累累。

處女座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，外出旅遊，會因為特殊身份，獲得服務升等的待遇，感覺尊貴愉悅。某些處女座會參加費用較高的觀光團，體驗較為昂貴的旅遊服務。

工作運方面，在志業宮位的木星脫離在夥伴宮位的土星影響，同時金星進入面試、考試宮位，面試運十分討喜，會錄取進入大型機構工作。考試也能跨越門檻，進入公家單位服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽、水星進入金錢宮位，受到即將到來的日蝕能量影響，可能會將手上僅存的資金全都投入某件事務中，造成生活費用捉襟見肘。某些處女座會有新的收益來源，但暫時看得到、吃不到。

感情運方面，月蝕持續影響感情宮位，與伴侶不斷發生爭執與糾紛，雙方關係瀕臨崩解。某些處女座與情感對象冷戰中，讓兩人能平靜下來，不過反而會使對方的不安全感擴大。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，薪資會有些微的調整，此時也很適合與老闆斡旋工作待遇。某些天秤座手頭資金充裕，會在此時買些昂貴的物品，或是嘗試奢侈的服務，好好犒賞自己。

遠行運方面，在遠行宮位的木星脫離土星影響，會有一個較為長時間的遠行機會或計畫，到海外長居、外派、留學、交換學生、打工渡假，體驗不同文化的生活方式。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕能量持續影響工作宮位，在目前的職場已經無法待下去，容易在衝動之下裸辭。某些天秤座受到不景氣的影響，被裁員的機率較高，可能正在尋找新工作。

健康運方面，日蝕即將發生在命宮，需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的症狀，千萬不要大意。月蝕能量持續影響健康宮位，罹患急性腸胃疾病的機率較高，女性則要注意婦科方面的毛病。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入命宮，會是人緣極佳的時期，在社群媒體中放的影片、圖片、言語會被廣為流傳，獲得許多人認同。某些天蠍座則是會收到好朋友送的禮物。

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離土星影響，偏財運佳，記得對發票，中獎率極高。有投資習慣的天蠍座，投資標的回升，指數成長，可在適當的時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕能量持續影響著戀愛、子女宮位，喜歡的人突然斷絕了聯繫，讓你感到失魂落魄。有小孩與寵物的天蠍座，需注意孩子的身體狀況與生命安全。

工作運方面，冥王星退行回面試、考試、溝通宮位，會想投入與法律有關的工作，參加司法考試，但是錄取門檻極高，挫折感也會比較重。某些天蠍座在工作上會與軍警人員，或是法律從業者合作，說話需特別小心謹慎。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、水星進入人際關係宮位，同時日蝕能量在人際關係宮位發酵，人際關係會有大幅的更動，有些人將離開你的生活，但也會結交新的朋友，有遺憾也有喜悅。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，除了正職外，還有許多斜槓可以發展，內容十分多元化。某些射手座在工作領域上有大幅度的人事變化，但你不會被這些動盪影響，並因為有靈活的手腕，化解在職場的危機。

本週須注意的部分

家宅運方面，家宅宮位受到月蝕能量影響，家庭成員會有人離開你的生活，未來的關係也因此改變，這段時間，對待越是重要的成員，情緒管理要越好，否則容易留下遺憾。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，有太多預期外的花費，嚴重透支，會需要借錢調頭寸。有投資習慣的射手座，千萬不要借款投資，不但慘賠，還可能因此負債累累。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，與朋友聊聊垃圾話，生活不如意的感受可以獲得抒發。某些摩羯座會收到許多讓你驚喜的禮物，覺得十分愉悅。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星相位良好，陷入十分前衛的戀愛關係中，週遭的人會覺得你很大膽又勇敢。某些摩羯座則是突然迷戀偶像，或是陷入二次元的世界中，二創許多自己腦補的情節。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與水星先後進入志業宮位，並受到即將到來的日蝕能量影響，工作會有異動，可能會轉換到新的單位，或進入一個新的產業。某些摩羯座已經丟出辭呈，準備跳槽。

溝通運方面，月蝕能量持續影響著溝通宮位，與某個人的聯絡管道被封鎖，有些事想解釋，也沒機會說。某些摩羯座會被一些人惹惱，衝動之下說出許多極具殺傷力的言語，事後感到後悔，但許多傷害都已經造成。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務，受到周遭的矚目。正在轉職、找工作的水瓶座，會進入有名的機構工作，職務也十分顯赫，相對而言也是一個大型的挑戰。

遠行運方面，太陽、水星進入遠行宮位，同時受到即將到來的日蝕能量影響，會有個較為長期遠行的計畫，到異地旅行、生活、工作、外派、出差，或是去打工渡假、當交換學生，轉換生活環境。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕能量持續影響著金錢宮位，最近總有預期之外的開銷，生活費用捉襟見肘，甚至需要借貸金錢繳帳單。某些水瓶座穩定的收益來源在此時結束，必須要找新的資金挹注缺口。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作上經常需要加班，有嚴重過勞的現象，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。會有某些器官莫名其妙發炎，嚴重的話需要動手術治療。這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會到外地旅行，入住高級飯店或是登上郵輪，享受昂貴的服務設施。某些雙魚座在外地旅行會有豔遇，被陌生人搭訕，或是遇到名人。

金錢運方面，太陽與水星雙雙進入財務宮位，受到即將到來的日蝕能量影響，偏財運佳，記得對發票，中獎率極高。有投資習慣的雙魚座，此時重新整頓手上所有的投資標的，將財務狀況做好總結，可獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在戀愛、子女宮位持續行進，與戀愛對象不斷吵架，對方常常很不講理，使你覺得心煩。有小孩與寵物的雙魚座，需當心孩子的身體健康與生命安全。

健康運方面，月蝕能量持續影響命宮，生命中很珍貴的人、事、物，在此時變動，情緒波動劇烈，當心吃壞肚子，上吐下瀉，女性則要注意婦科方面的問題，甚至發現罹患重大疾病，需要長時間治療。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。