本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「財源廣進」：荷包增加飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人在努力的付出下，就有機會得到額外紅包獎勵，有人只要充滿耐心，就能獲得豐厚優渥的酬勞，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬羊

如果你是工作不穩定，時有時無的臨時工，或是時薪計酬的打工族，本周有望提升自己的收入，在這段時間裡，可能會因為臨時找不到人手幫忙，而增加你的工作時數，雖然辛勞，但也要好好的認真努力，未來可能會成為固定的支援人選，同時在這次的努力付出下，更有機會得到額外的紅包獎勵。

第四名：血型O型+生肖屬牛

藝術與美總是可以淨化心靈，讓人感到鬆鬆愉悅，如果你是街頭表演工作者，本周會有很不錯的機緣，在這段時間裡，可以多穿鮮藍或鮮紅的衣服，並用顯眼的告示來介紹自己，有機會得到星探或電視台企劃的青睞，讓你在大螢幕前展露頭角，同時也會替未來帶來滿滿的收益。

第三名：血型A型+生肖屬馬

無遠弗屆的網路世界中，線上購物已經成為人類生活中不可或缺的一環，如果你是專營網路購物的店家，本周的財運將會明顯提升，在這段時間裡，可以買些廣告來增加知名度，有機會快速的累積客群下單，只要多花一些心思在工作上面，就能讓你在短時間內，讓自己的荷包大賺一筆。

第二名：血型B型+生肖屬兔

維修行業總是勞累辛苦，除了要有專業技術的頭腦外，還需要體力付出，如果你是從事器械維修，特別是大型機具相關的人員，本周絕對是挑戰的一周，在這段時間裡，會有許多疑難雜症要請你臨時處理，只要能夠耐心的一一解決，就會讓你聲名大噪，同時獲得豐厚優渥的酬勞，

第一名：血型AB型+生肖屬龍

寄人籬下，替人打工的日子容易感到沒有出路，如果你正好有雄心壯志，想要開店創業，本周是非常好的時機，可以準備進行籌畫，在這段時間裡，有機會找到很不錯的店面，而且會是個財屋，日後只要用心經營，就能生意興隆，財源廣進，讓自己的財富不斷增加飽滿。

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