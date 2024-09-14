快訊

吳謹言官宣結婚被質疑「已婚三年搶鋒頭」 老闆于正回嗆咒：造謠不得好死

烤肉鋁箔紙該用霧面還亮面？專家揭「常見3用法」都錯：效果差很多

MLB／賈吉逆轉滿貫砲！終結生涯最長16場、75打席全壘打荒

聽新聞
0:00 / 0:00

財氣沖天！9月下旬「3大生肖」被好運籠罩 財神爺不請自來

聯合新聞網／ 綜合報導
9月份下旬有3生肖財氣逼人。（圖片來源／ingimage）
9月份下旬有3生肖財氣逼人。（圖片來源／ingimage）

隨著秋意漸濃，對某些生肖來說，這不僅僅是一個季節轉換，更是財運的轉折點。「搜狐網」列出有三大生肖會感受到財神的特別眷顧，好運連連、財富源源不絕。

生肖虎／勇猛前進，財富自然來

生肖虎的朋友在9月下旬將迎來一個財運的高峰期。他們的勇氣和決斷力將在事業上得到充分的體現，無論是創業還是職場晉升，都將有顯著的進展。

建議生肖虎的朋友在這個時期大膽前進，不要畏懼風險，可以考慮投資一些高回報的項目，或是擴大業務範圍，同時，保持良好的人際關係也是關鍵，合作和團隊精神將幫助你更快達成目標。

生肖蛇／智慧理財，財富穩步增長

生肖蛇的人在9月將展現出他們獨特的理財智慧，他們善於分析和規劃，能夠準確判斷市場趨勢，從中做出最合適的投資決策，這種精明的理財方式將確保他們的財富穩步增長。

對於生肖蛇的朋友來說，這個時期是展現自己理財能力的最佳機會，建議他們多關注一些長期穩定的理財產品，如基金、債券等。同時，也可以考慮學習一些新的理財知識，提升自己的財務管理能力。

生肖豬／貴人相助，財運亨通

生肖豬的人9月下旬將會有貴人相助，這將為他們帶來意想不到的財運。無論是工作上的提攜還是生活中的幫助，這些貴人的出現都大大提升他們的財富水平。

建議生肖豬的朋友們在這個時期多與他人溝通交流，擴大自己的人脈網路，同時，也要懂得感恩和回報，這樣不僅能夠維持好現有的人際關係，還能吸引更多新貴人。記住，貴人的力量是無窮的，善用這份力量將讓你的財運更加亨通。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

延伸閱讀

中秋極陰日！別人賞月、四生肖沖煞要「閃月」…記得穿亮色衣服擋災

不從政太可惜！這些生肖天生「政治動物」 台灣4位前總統都上榜

四生肖下半年「職場出人頭地」！兩生肖有貴人、狗打進決策核心

感覺對了就衝！容易「閃婚」四生肖…龍先成家再立業、他從不管旁人眼光

相關新聞

財氣沖天！9月下旬「3大生肖」被好運籠罩 財神爺不請自來

隨著秋意漸濃，對某些生肖來說，這不僅僅是一個季節轉換，更是財運的轉折點。「搜狐網」列出有三大生肖會感受到財神的特別眷顧，好運連連、財富源源不絕。

下周生肖運勢／中秋前後誰最旺？羊悶聲發大財、狗出門遇貴人

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行9/15-9/21。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／牡羊用智慧創意生財 今天異性緣佳

2024-09-14牡羊座短評：今天愛神降臨，情緒高昂。【整體運】今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑

血型決定個性！A型臉皮薄不擅拒絕 「這血型」像野馬不受拘束

日本教育心理學家曾發表血型和性格研究報告，指出人類的血型是氣質最重要的決定因素之一。根據「搜狐網」報導，每一種血型都有其獨特的魅力，透過微妙而深刻的方式，影響著每一個人的思考、行為模式和感情表達，勾勒出不同的性格輪廓，讓我們一起探索隱藏在血液裡的情緒密碼，看看你是什麼血型，擁有怎樣的脾氣和靈魂。

「為何拜拜要燒香？」燒香安神除穢好處多…這種香還能招財

相信大家一定常常聽到家中的長輩或是比較有年紀的長者說：「燒好香，做好事。」有時候我們也常常聽朋友說：「唉唷，誰誰誰中頭了，他阿一定是上輩子燒了什麼好香，才會這麼的幸運！」

中秋極陰日！別人賞月、四生肖沖煞要「閃月」…記得穿亮色衣服擋災

中秋節馬上要到了，因為古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，中秋極陰日，有4生肖「容易沖煞」，需要閃月避月，以免沖煞自己的運勢，還可以準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫助擋晦氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。