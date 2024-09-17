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5星座對外人超好、對伴侶超易怒！天秤假面人、第一名自私又情緒化

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為發脾氣示意圖。圖/ingimage
圖為發脾氣示意圖。圖/ingimage

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，友情誠可貴，愛情價更高，但為何跟朋友相處時都好好的，跟另一半相處時，都會發脾氣吵架呢？最愛的是你，吵最兇的也是你，愛情總是讓人盲目。就來看看到底哪五個星座，總是會跟另一半吵架？！

TOP 5 巨蟹座

巨蟹座非常關注家庭和朋友的福利，在朋友面前非常友好和熱情，對朋友的關心和體貼往往表現得非常突出，願意為朋友付出很多。他們很善於理解別人的需求和感受，能夠提供適切的幫助和關懷，因此在朋友之間能夠建立穩固的友誼。

戀愛關係時，巨蟹座愛情非常認真，有著很高的期望值。他們也比較害怕受到傷害和被拒絕，所以當他們感到失望或不滿意時，容易情緒化，會表現出情緒上的爆發和脾氣。特別是在感情受挫時，可能會變得敏感和易怒。

TOP 4 雙魚座

雙魚座是非常敏感和感性的星座，希望能夠幫助他人，對於朋友，總是會盡力照顧他們的需求並且給予他們支援和關懷。而且雙魚座擅長聆聽他人的故事和困難，並且會盡力提供解決方案和安慰。

但對自己的另一半，雙魚座的愛情觀非常浪漫，非常在意感情的連結和共鳴，當他們感到不被接納或沒有得到回應時，會感到非常失望和受傷。特別當他們感到被忽視或不被理解時，他們可能會表現出情緒上的爆發和脾氣。

TOP 3天秤座

天秤座很會照顧朋友和家人，善於交際，擅長平衡人際關係，所以天秤座的人與朋友相處時，通常表現得非常友善和體貼，並且總是願意傾聽和理解對方的想法和感受。

而對待另一半，則很注重平衡和公正，追求平衡的傾向，甚至對伴侶的要求會顯得相對苛刻，因為天秤座希望得到完美的戀愛，包括完美的伴侶和完美的關係。而這種追求完美的傾向可能會導致他們對伴侶的要求相對較高，並且容易忽略自己的感受和需求，從而引發情緒問題。

TOP 2 射手座

射手座充滿了熱情、活力和冒險精神，也非常善於與人相處，總是能夠給朋友帶來歡樂和快樂的時刻，喜歡和朋友在一起，因此在朋友中間通常表現得非常友善和熱情，也十分關心朋友的需要和感受。

但對自己的另一半，可能會對伴侶的要求較高，對彼此的私人空間和自由可能會表現得比較敏感和挑剔。有時也容易情緒化，當他們感到受到傷害或不滿時，會直接表達出來，呈現出脾氣壞的一面，這可能會給另一半帶來壓力和不適感。

TOP 1 牡羊座

牡羊座性格直率，個性衝動，喜歡追求刺激和冒險，喜歡做自己喜歡做的事情。在朋友中，牡羊座的人通常表現出極大的關心和照顧，會不斷地為朋友提供幫助和支持，讓朋友感到被重視和珍惜。

而在戀愛關係中，牡羊座通常比較自我中心，常常把自己放在第一位。通常希望伴侶能夠迎合自己的想法和需要。如果伴侶無法滿足要求，或者表現出一些讓他們不滿意的行為，可能就會顯得情緒化和脾氣壞。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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