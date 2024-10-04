外表看不出「心理變態」3星座！摩羯算計多、巨蟹負能量、他壓抑過頭

人心難測，每個人內心在想什麼，其實是看不出來的。旺好運分享，「這些星座真的是心理變態」，快看看那些星座內心外表兩回事，知人知面不知心。

第三名：摩羯座

摩羯座雖然算是成熟穩重，但他們內心總是在盤算與計畫，而且容易想法偏激，也很喜歡評斷別人，久了會讓人覺得不舒服且會認為心理有問題。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的控制慾非常強烈，而且總是負能量爆棚，主要是因為他們非常沒有安全感，長時間陷入在這種疑神疑鬼的情緒當中，因此在心靈上容易有負面想法的產生。

第一名：天蠍座

天蠍座屬於任何心事都會壓抑在內心深處，不容易與他人分享，也因為這樣長期累積，導致心中不平衡，反而會有一些心理疾病，極有可能會做出傷害別人及自己的事情。

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