外表看不出「心理變態」3星座！摩羯算計多、巨蟹負能量、他壓抑過頭
人心難測，每個人內心在想什麼，其實是看不出來的。旺好運分享，「這些星座真的是心理變態」，快看看那些星座內心外表兩回事，知人知面不知心。
第三名：摩羯座
摩羯座雖然算是成熟穩重，但他們內心總是在盤算與計畫，而且容易想法偏激，也很喜歡評斷別人，久了會讓人覺得不舒服且會認為心理有問題。
第二名：巨蟹座
巨蟹座的控制慾非常強烈，而且總是負能量爆棚，主要是因為他們非常沒有安全感，長時間陷入在這種疑神疑鬼的情緒當中，因此在心靈上容易有負面想法的產生。
第一名：天蠍座
天蠍座屬於任何心事都會壓抑在內心深處，不容易與他人分享，也因為這樣長期累積，導致心中不平衡，反而會有一些心理疾病，極有可能會做出傷害別人及自己的事情。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言