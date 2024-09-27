無法被束縛！四生肖不婚族…龍拚事業、蛇沒人懂我、這生肖「根本屁孩」還沒玩夠
時代在變，思想變得更開放了，結婚已經不是人生中的必要選項。旺好運分享，以下4個生肖都遲遲不肯婚嫁、喜歡享受一個人生活！
不婚族生肖：兔
屬兔的人性格軟弱，覺得自己無法承擔家庭的責任，又或者他們有許多想嘗試的事物，想要一個人去追求，所以就不想被婚姻束縛住了。
不婚族生肖：龍
屬龍的人事業心強，把工作擺第一，把大多數的時間體力都拿去拓展事業，雖然也不是排斥談情說愛，但常常隨緣、隨緣下去，最後就只剩自己一個人了。
不婚族生肖：蛇
屬蛇的人很享受孤獨，封閉內心，覺得沒有人真正了解自己，但是他們的桃花都很不錯，也有可能身邊的伴來來去去，就是無法定下來。
不婚族生肖：猴
屬猴的人喜歡自由，不想被拘束，他們內心還是一個叛逆、貪玩的幼稚屁孩，都還沒玩夠，怎麼可以輕易被婚姻套牢呢！
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