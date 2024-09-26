樂在吃瓜！誰是超級八卦王？蛇探人隱私、豬只為好玩、他分享情報換友誼
有些人天生有八卦魂，嘴巴閒不住，喜歡聚在一起聊是非，各路消息、誰家發生什麼事都瞭如指掌。旺好運分享，以下4生肖都很愛聊八卦，快看看都有誰，不想惹是非的話，最好對他們守口如瓶了。
愛聊八卦生肖：鼠
屬鼠的人觀察敏銳，周遭發生什麼狀況、什麼人有任何變動，都會敏銳察覺到，有機會就會跟別人八卦一番，當作生活中的調味劑。
愛聊八卦生肖：蛇
屬蛇的人對各種事物都充滿好奇，當然也包含大家的八卦，想搞清楚的事一定會打破砂鍋問到底，尤其喜愛打聽別人的隱私。
愛聊八卦生肖：猴
屬猴的人很愛湊熱鬧，哪邊有趣哪邊跑，聽到什麼八卦、新鮮事就會跑第一，他們也很擅長分享八卦，講起來信手捻來、滔滔不絕，比狗仔還厲害。
愛聊八卦生肖：豬
屬豬的人喜歡跟大家一起聊天、話家常，如果能討論一下八卦更好了，湊在一起講是非的時候感覺特別放鬆，生活增添趣味。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言