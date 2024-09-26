掛車上、放皮夾…拜拜求的「平安符」也有保存期限？別放這地方會失效

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為平安符示意圖。圖／ 讀者提供
圖為平安符示意圖。圖／ 讀者提供

你身上有帶平安符嗎？旺好運分享，平安符是生活當中很多人配戴的小小護持寶物，很多人遇到不如意的事情，常常第一個直覺就是到廟裡拜拜，並且回程前都會去求個平安符回家佩戴。除了個人配戴外，現在很多人的汽車、以及機車上也都會掛上平安符，藉由平安符的效力來祈求用路行車安全、順利，小小平安符也具有驅邪避凶的效果！

什麼是平安符？

這項在台灣信仰中佔有重要地位的吉祥物，為什麼會讓配戴者有感受到庇佑的效果？我們深信平安符是廟裡象徵神明的一種信物，相當於一道保護令，一般平安符中都會有該宮廟神明降靈後親開的符筆，而攤開福祿中的紅色印章，則相當於該神明本身，如同一般平常人所持有的印鑑一樣。

所以平安符能夠對於我們肉眼看不見的好兄弟們，達到威嚇的作用。我們到宮廟祈求時平安符後，大家別忘記要拿著符祿到天公爐順時鐘繞三圈做「過香爐」的動作。這個動作其實也是讓廟宇中的主神為這道平安符編派天兵天將來進駐於平安符內，保護隨身配戴的人。

平安符多久要換新的？

在舊有觀念中，很多人一張平安符可以從年輕用到中年再到老年。其實這是錯誤的觀念，平安符的效力年限為一年，建議大家可以在每年新年期間定期來做更換，這些過期的平安符可以加上一支壽金，稟告主神感謝這一年來的庇佑，再與金紙一同於金爐燒化。

圖為拜拜示意圖。圖/ingimage
圖為拜拜示意圖。圖/ingimage

平安符可以借給別人嗎？

平安符是個人貼身之物，所以不要隨便借予他人，也要避免帶進廁所浴室等地，配戴的位置也要避免放在腰部以下的位置，因此若放入錢包的民眾，應要避免將錢包放進口袋中，以免失去效力！

（本文作者為 義凌宮神明代言人里莎師姐）

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

廁所 浴室 神明 金紙

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