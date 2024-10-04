「女生5面相」愛插足別人感情！尖下巴沒底線、這款鼻子＋眉毛＝最兇猛小三

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小三示意圖。圖/ingimage
圖為小三示意圖。圖/ingimage

要是遇上喜歡破壞別人感情的第三者，正宮們可就頭痛了！旺好運分享，以下4種面相特徵的女人都很有成為小三的潛力。

第三者面相一：大小眼

眼睛看上去有明顯的一大一小，在面相中被稱為「鴛鴦眼」或「雌雄眼」。有大小眼的女性天生多情，敢愛敢恨，一旦愛上了就不管對方是不是死會，介入別人的感情關係也不在意。

第三者面相二：桃花

雙眼總是水汪汪，眼型像桃花花瓣一樣，上下眼皮都是雙層的，眼如含笑，笑起來的時候眼睛成彎月形。有桃花眼的人異性緣很好，性格浪漫，很難抗拒別人的追求，有不少遇上爛桃花的機會。

第三者面相三：上揚眉高鼻樑

眉毛生長方向往上揚、又帶有高鼻樑的女人，個性好勝、不服輸，總是心高氣傲，對自己的魅力很有自信，只要她看上誰就會窮追不捨，不達目的不罷休，越得不到，越想得到，是最兇猛小三。

第三者面相四：人中歪斜、嘴唇上薄下厚

人中歪斜、嘴唇上薄下厚的女人，特別風騷，對性的需求較大，也容易見異思遷，易與他人發生不正當關係，到處勾勾搭搭。

第三者面相五：尖下巴

尖下巴的女人十分妖媚，說話總是愛撒嬌發嗲，能激起男人的保護欲，也不太顧慮道德底線，是正宮們需好好防備的狐狸精類型。

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外遇 桃花

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