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血型決定個性！A型臉皮薄不擅拒絕 「這血型」像野馬不受拘束

聯合新聞網／ 綜合報導
不同的血型造就不同的人格特質。示意圖／ingimage
不同的血型造就不同的人格特質。示意圖／ingimage

日本教育心理學家曾發表血型和性格研究報告，指出人類的血型是氣質最重要的決定因素之一。根據「搜狐網」報導，每一種血型都有其獨特的魅力，透過微妙而深刻的方式，影響著每一個人的思考、行為模式和感情表達，勾勒出不同的性格輪廓，讓我們一起探索隱藏在血液裡的情緒密碼，看看你是什麼血型，擁有怎樣的脾氣和靈魂。

A型血型──最不善言辭、不擅長拒絕的人

血型A型的人，常常是人群中最安靜的存在，有著細膩的情感和豐富的內心世界，卻不善於以言語表達。A型的人不擅長拒絕，擔心自己的決定會傷害他人，即便內心不願意，仍會勉強自己承擔下來，以溫柔與體貼，滋養周圍人的心田。

B型血型──懂得給人台階、容易服軟的人

血型B型的人，如同空中飛翔的鳥，喜愛自由不受束縛。個性直率卻有著一顆柔軟的心，面對衝突時，能觀察到對方的情緒變化，會適時地給予台階下，不致場面難看，也容易服軟，但並不代表著軟弱，而是深知真正的力量來自於內心的平和與寬容。

AB型血型──多愁善感、高度敏感的人

血型AB型的人，擁有著雙重性格，像夜空中最亮的星，既神秘又敏感。內心世界豐富、感知敏銳，常常因一句話、一首歌而觸動心弦，也因這份敏感而更懂得珍惜所有的一切美好，像是世界的觀察者，用一顆溫柔的心，記錄著生活的點點滴滴。

O型血型──活得隨性，不懂察言觀色的人

血型O型的人，像是草原上奔翻的野馬，充滿了生命力與活力，追求自由不願被拘束。在人際交往屬於直來直往型，真誠坦率易贏得眾人喜愛，唯不擅長察言觀色，但相信只要心懷善念，所行皆是善舉，不必過分在意他人的看法，依自己的方式，活出最真實的自我。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型

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