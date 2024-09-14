下周生肖運勢／中秋前後誰最旺？羊悶聲發大財、狗出門遇貴人

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行9/15-9/21。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.狗：

本周運勢銳不可檔，氣勢非凡，為第一名。出門有貴人，適合出差或是拜訪客戶。謹慎理財，計畫執行很重要。

2.牛：

本周運勢上升，後勁十足，為第二名。穩定中發展，甚至可以一展抱負，突現專業技術。

2.虎：

本周運勢穩定向上，同為第二名。事業合作進展順利，職場上表現佳，突然備受讚譽，也要小心忌妒者出現。

3.兔：

本周運勢令你欣喜若狂，突然跳升到第三名。但也要小心隨時而來的考驗。商場切忌提防受騙，職場小心陽奉陰違之人。

3.羊：

本周運勢還算不錯，同為第三名。用體力換取時間差，用智慧賺取金錢差，在這一波不景氣中，你一直表現很好。

【財運前三名】

1.羊：

本周財運叫做「悶聲發大財」，所有的收入都是按照計畫走的。偶有意外的提成，對你而言，又是一次收入的增加。

2.狗：

本周事業運超級旺盛，帶動了正財的豐沛收入。比別人提前布局，比大多數人掌握潮流趨勢，剩下的就是謹慎行動。

3.兔：

本周雖然財運不差，不過要注意財來財去的狀況，在下一個案子尚未簽約之前，還是要謹慎作帳，開源節流。

【感情運前三名】

1.狗：

愛情運甜蜜加分，中秋假期的輕旅行，讓你和男友更加深入了解彼此，對於未來相處或是結婚，很有信心。

2.虎：

竟在中秋月圓的前夕，許久不曾聯絡的他，突然聯絡了你，似乎好像有那麼一點曖昧情愫，你也不排除再戀愛的感覺。

3.牛：

愛情運甜蜜，愛情順遂的一周。戀人間相互欣賞參與，夫妻間共同包容，和諧舒服是你現在正在享受的生活。

【健康運前三名】

1.牛：

健康運勢不錯，儘管是中秋假期也不忘積極的運動，持續的做瑜珈，全家人都支持身體健康的休閒活動。

2.狗：

健康運不錯，趁此機會多多健身，無論是健身房跑步機，拉杆練臂力或是公園健走散步都好。

3.虎：

健康運不俗，本周飲食宜清淡，節後的甜食仍然要少吃，注意高油脂，高甜份的食品，否則一下就飆高血壓。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。