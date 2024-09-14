快訊

慎防大雷雨！中秋節「東雨西晴」 吳德榮：下周2擾動注意颱風動向

影／涉京華城圖利重金交保！黃景茂不到4小時湊足500萬

下周生肖運勢／中秋前後誰最旺？羊悶聲發大財、狗出門遇貴人

旺好運／ 曼樺老師
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行9/15-9/21。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.狗：

本周運勢銳不可檔，氣勢非凡，為第一名。出門有貴人，適合出差或是拜訪客戶。謹慎理財，計畫執行很重要。

2.牛：

本周運勢上升，後勁十足，為第二名。穩定中發展，甚至可以一展抱負，突現專業技術。

2.虎：

本周運勢穩定向上，同為第二名。事業合作進展順利，職場上表現佳，突然備受讚譽，也要小心忌妒者出現。

3.兔：

本周運勢令你欣喜若狂，突然跳升到第三名。但也要小心隨時而來的考驗。商場切忌提防受騙，職場小心陽奉陰違之人。

3.羊：

本周運勢還算不錯，同為第三名。用體力換取時間差，用智慧賺取金錢差，在這一波不景氣中，你一直表現很好。

【財運前三名】

1.羊：

本周財運叫做「悶聲發大財」，所有的收入都是按照計畫走的。偶有意外的提成，對你而言，又是一次收入的增加。

2.狗：

本周事業運超級旺盛，帶動了正財的豐沛收入。比別人提前布局，比大多數人掌握潮流趨勢，剩下的就是謹慎行動。

3.兔：

本周雖然財運不差，不過要注意財來財去的狀況，在下一個案子尚未簽約之前，還是要謹慎作帳，開源節流。

【感情運前三名】

1.狗：

愛情運甜蜜加分，中秋假期的輕旅行，讓你和男友更加深入了解彼此，對於未來相處或是結婚，很有信心。

2.虎：

竟在中秋月圓的前夕，許久不曾聯絡的他，突然聯絡了你，似乎好像有那麼一點曖昧情愫，你也不排除再戀愛的感覺。

3.牛：

愛情運甜蜜，愛情順遂的一周。戀人間相互欣賞參與，夫妻間共同包容，和諧舒服是你現在正在享受的生活。

【健康運前三名】

1.牛：

健康運勢不錯，儘管是中秋假期也不忘積極的運動，持續的做瑜珈，全家人都支持身體健康的休閒活動。

2.狗：

健康運不錯，趁此機會多多健身，無論是健身房跑步機，拉杆練臂力或是公園健走散步都好。

3.虎：

健康運不俗，本周飲食宜清淡，節後的甜食仍然要少吃，注意高油脂，高甜份的食品，否則一下就飆高血壓。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖

延伸閱讀

「為何拜拜要燒香？」燒香安神除穢好處多…這種香還能招財

血型決定個性！A型臉皮薄不擅拒絕 「這血型」像野馬不受拘束

中秋極陰日！別人賞月、四生肖沖煞要「閃月」…記得穿亮色衣服擋災

不從政太可惜！這些生肖天生「政治動物」 台灣4位前總統都上榜

相關新聞

下周生肖運勢／中秋前後誰最旺？羊悶聲發大財、狗出門遇貴人

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行9/15-9/21。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／牡羊用智慧創意生財 今天異性緣佳

2024-09-14牡羊座短評：今天愛神降臨，情緒高昂。【整體運】今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑

血型決定個性！A型臉皮薄不擅拒絕 「這血型」像野馬不受拘束

日本教育心理學家曾發表血型和性格研究報告，指出人類的血型是氣質最重要的決定因素之一。根據「搜狐網」報導，每一種血型都有其獨特的魅力，透過微妙而深刻的方式，影響著每一個人的思考、行為模式和感情表達，勾勒出不同的性格輪廓，讓我們一起探索隱藏在血液裡的情緒密碼，看看你是什麼血型，擁有怎樣的脾氣和靈魂。

「為何拜拜要燒香？」燒香安神除穢好處多…這種香還能招財

相信大家一定常常聽到家中的長輩或是比較有年紀的長者說：「燒好香，做好事。」有時候我們也常常聽朋友說：「唉唷，誰誰誰中頭了，他阿一定是上輩子燒了什麼好香，才會這麼的幸運！」

中秋極陰日！別人賞月、四生肖沖煞要「閃月」…記得穿亮色衣服擋災

中秋節馬上要到了，因為古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，中秋極陰日，有4生肖「容易沖煞」，需要閃月避月，以免沖煞自己的運勢，還可以準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫助擋晦氣。

不從政太可惜！這些生肖天生「政治動物」 台灣4位前總統都上榜

從政不容易，適合從政的人，多會具備熱情、責任感 、領導力，與願意為人民服務的特質。旺好運分享，以下4個生肖都是天生適合往政界發展的人選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。