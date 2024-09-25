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往生長輩給的手尾錢…該花嗎？注意「這禁忌」不讓福氣中斷

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣示意圖。本報資料照片
新台幣示意圖。本報資料照片

當我們敬愛的長輩離開人世，總會留下手尾錢，不只是習俗，也是往生者留給後代子孫滿滿的愛。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，到底什麼是手尾錢？又該如何使用才能累積福報呢？

什麼是手尾錢？

手尾錢是往生者在生前留下的物品，或者金錢。

往生者在告別式中，主持典禮的人會發給家屬，大多手尾錢會給雙數，或吉祥數字，如：200，600，800，6000，8000。中南部有些也會在告別典禮後發給子孫，也有些是還沒走就先給。

手尾錢注意事項：

1.手尾錢可以捐給慈善單位，幫往生者做福報。

2.手尾錢也可以拿去存，建議一次存，存銀行比較好，不要分次存，以免福氣中斷，也不宜存ATM，福氣容易與人分。手尾錢放衣櫃，手尾錢放衣櫃藏起來，可以將福氣藏起來，能生暗財。

3.手尾錢也可以一直放包包，放錢包更好，代表往生者幫你加持讓你發發發。

4.手尾錢也可以放在祖先桌子抽屜，讓祖先庇佑後代把陰德給你。

5.手尾錢也可以放在床底，最後放在腳底的腳邊下更好，代表往生者能幫你找出路，讓你鵬程萬里。

6.若你是做創意資訊金融設計的人，可以將手尾錢放在枕頭下能更有創意與想法。

7.往生者給手尾錢現鈔不宜過量，若在世者福氣不夠，也無法承受。若有過量現鈔超過百萬建議先跟國稅局申報，再換成黃金，或者買保險箱存在財位，一次存在銀行註明手尾錢，會對財氣較好，也可將大量手尾錢一次去買房也行，不宜分次花。

8.手尾錢也能當作往生者與在世者的連結，因此若有苦難金錢問題，也可以握著手尾錢向往生者許願，說不定往生者會來幫忙。

9.手尾錢拿到可以準備紅布，紅包將其其包起來，也可以準備紅線將錢綑起來，再放到你要放的位置。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

告別式 往生者 紅包 買房

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