殺破狼週運勢／天秤座桃花運勢強大 水瓶職場氣氛不佳

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會有臨時性的兼職增加收入，對改善經濟狀況不無小補。某些白羊座會領到秋節獎金，在節日吃些美食犒賞自己一番。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，與喜歡的人有許多相處的機會，雙方關係有明朗化的趨勢。某些白羊座被情感對象寵溺，每天被照顧得無微不至，感到很幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕能量影響著工作宮位的太陽，對於目前的工作感到倦勤，會有辭掉工作的衝動。某些白羊座的職場正在裁員，每個人都人心惶惶，自己也感到極為不安。

交通運方面，在交通宮位的木星受到土星與水星影響，通勤上班會因為轉錯車、坐過站遲到。駕駛車輛要小心發生行車糾紛，或被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，在職場被賦予一個光鮮亮麗的任務，受到許多人矚目，某些金牛座目前工作量較為輕鬆，有很多時間可以休假，可好好養精蓄銳。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕能量發生在人際關係宮位，與某個朋友發生不愉快的事件，雙方分道揚鑣。某些金牛座身邊有些同事、親朋好友，會離開你的生活圈，甚至離世。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到月蝕能量影響，同在戀愛宮位的水星受到土星與木星影響，目前陷入三角戀情中，可能會默默退出不健康的愛戀，與對方切割。

溝通運方面，火星持續在溝通宮位行進，在社群媒體或是在各種論壇中發言，很容易激怒一些人，甚至需要尋求法律途徑解決紛爭。某些金牛座與周遭的人溝通不良，不小心踩中他人地雷，凡事謹言慎行為佳。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛、娛樂宮位行進，與喜歡的人有許多相處的機會，雙方關係似乎更進一步。某些雙子座每天追劇迷偶像，日子過得十分愉悅，感覺就像在戀愛。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，與海王星合相，職場壓力大，已經到了難以負荷的狀態，容易衝動裸辭。某些雙子座則要當心被裁員，或是結束一份事業，對於未來感到茫然。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的開銷過多，生活費用嚴重超支，但有些錢卻又無法省下來，某些雙子座則是因為某種生活用品在市面上缺貨，會瘋狂利用各種管道掃貨，對於物質的短缺會感到不安。

家宅運方面，在家宅運的太陽受到在志業宮位的月蝕能量影響，同在家宅宮位的水星亦受到在志業宮位的土星影響，會因為工作異動需要搬家或離家，對於轉換跑道，也會引發家人的不諒解，但有些事情使你有口難言。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，有些朋友的想法與生活方式很奇特，不過在你有困難的時候，對方卻很大方地伸出援手，會對於這些人另眼相待。

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會好好整理一下居住環境，換掉損壞的傢俱與家電，生活也因此煥然一新。某些巨蟹座在佳節期間與家人團聚，突然覺得能和親人在一起是一種幸福。

本週須注意的部分

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，對於目前選修的科系感到沒有前途，萌生休學重考的想法。某些巨蟹座會因為過於輕忽一些課程，經常翹課，而被教授當掉，對學業要維持慎重的態度為佳。

感情運方面，退行回感情宮位的冥王星受到在家宅宮位的金星影響，因為要與家人團聚，無法顧及伴侶的感受，引起對方的不悅。夾在家人與情感對象之間兩面難為，或是與對方的家人相處不愉快。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，由於開了很多斜槓，不論外在環境多麼不景氣，擁有好幾種謀生的能力，會成為許多領域搶手的人才，不怕沒工作可做。

面試運、考試運佳，金星持續在面試、考試宮位行進，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知。參加國家考試，成績可跨越門檻，順利進入公務單位服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，會將所有的存款都拿去解決財務問題，導致生活費用捉襟見肘。某些獅子座因為資金被詐騙，必須採取法律行動解決，但可能無法彌補損失。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在財務宮位的月蝕能量影響，某件事情的糾紛會在此時告一段落，落得兩敗俱傷的結果，甚至牽連許多人在其中，使得樹敵更多。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，手頭較為寬裕，在吃喝玩樂與享受方面的花費較多，某些處女座會領到中秋節的禮品，價值不菲，感覺自己被尊貴地對待。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會買到非常便宜的機票，快閃一個陌生的城市，好好地逛逛當地的人文風情，轉換一下心情，才不會覺得自己受到環境的侷限。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，與海王星合相，與情感對象無法繼續走下去，會在此時決定離開一段不對等的關係。還在曖昧階段的處女座，突然被對方封鎖，對方從此人間蒸發。

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的土星與命宮的水星影響，原本執行完美的前置作業，被上司或合作夥伴擅自篡改，造成計畫的方向難以掌握，功虧一簣。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，桃花運勢強，會被陌生人搭訕，跟你要聯絡方式。戀人未滿的天秤座，兩人情感升溫，有發展空間，內心幸福愉悅，戀情可望有好結果。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，購物參加抽獎活動，可抽到自己喜歡的東西，使你很驚喜。有投資習慣的天秤座，在市場一片慘綠的情況下，投資標的小漲，會先獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，目前的工作領域不景氣，會想另謀出路。某些天秤座則是會被裁員，或是調動到一個待遇極差的職缺，為的就是要讓你自己請辭。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到在命宮的金星影響，居住環境治安不佳，需要執法人員常常巡邏，保障生命財產的安全。某些天秤座的鄰居有暴力行為，使你回家都覺得很不安寧。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，火星持續在遠行宮位行進，到海外旅行，有太多想去朝聖的地方，行程排得十分緊湊，可能要刪去一些地點，才不至於走馬看花，造成自己旅途過於勞累。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，受到在人際關係宮位的太陽影響，會有第三者介入目前的戀情，必須快刀斬亂麻，才不至於被玩弄。某些天蠍座則是同時劈腿兩個對象，可能會落得兩頭落空的下場，名聲也會被傳得很難聽。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到月蝕能量影響，千萬不要幫人解決情感問題，容易公親變事主。某些天蠍座因為捲入桃色糾紛，被週遭的人切割，社群媒體被許多人封鎖，或被取消關注。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到月蝕能量影響，會因為捲入一些人事糾紛，付出一筆賠償性的費用。有投資習慣的天蠍座，不要存著賭博或僥倖的心態投資，容易一夕之間負債累累。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，會有許多交際應酬的邀約，有許多朋友會想找你見面。某些射手座會因為在社群媒體發表了一些影片或言論，被廣為流傳，並受到許多人認同或喜愛。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕能量發生在家宅宮位，注意家人的身體健康與人身安全，對待越是重要的人，情緒管理要越好，此時可能會有親人離開你的生活。某些射手座則是因為工作所需，要離家或搬家。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到月蝕能量影響，工作單位有大規模的變動，可能需要派到外地常駐，必須要離家或是搬家。某些射手座則是因為家庭關係，選擇回到故鄉工作。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，某些器官莫名發炎，嚴重的話，甚至需要動手術治療。這段時間需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，目前正執行十分光鮮亮麗的職務或任務，可能會與名人合作，某些摩羯座在這段時間是比較清閒的時期，會悠閒享受生活，或好好休假一陣子。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星相位良好，目前陷入令週遭的人跌破眼鏡的戀情中，你卻享受在其中。某些摩羯座最近瘋狂追劇或迷偶像，覺得跟談戀愛一樣快樂。

本週須注意的部分

學習運方面，月蝕能量發生在學習宮位，會放棄某個技術或知識的學習，覺得自己沒有天份。還是學生的摩羯座，則要當心太過輕忽某個科目，被指導者當掉，使你被迫留級或是延畢。

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，交通工具在此時正式壽終正寢，可能要換新車。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

水瓶座：

整體運勢

遠行運佳，金星持續在遠行宮位行進，會參加團費較貴的高級旅行團，到比較遙遠的國度觀光旅行，某些水瓶座會搭郵輪或是入住高級飯店，享受尊貴的服務，或是使用特殊的設施。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，論文或報告的專題受到指導者青睞，會特別加以指導，甚至可以登上重要的期刊。某些水瓶座則是在學校參加許多競賽或活動，成為風雲人物。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，會拿所有的存款償還掉一筆負債，生活費用捉襟見肘。某些水瓶座則是結束一筆被動收益來源，對你而言會是極大的損失。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量暴增，每天都需要加班，身體嚴重過勞。某些水瓶座的職場氣氛不佳，動不動就有一些糾紛，甚至當著許多人的面吵起來，覺得這樣的工作環境很不健康。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，善用信用卡的累積紅利，消費可獲得很大的折扣。有投資習慣的雙魚座，善用短線操作，賺到的資金可積少成多，但要適時收手。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會利用短短的假期快閃某個城市，到想朝聖的景點打卡。某些雙魚座則是隨性地在附近的小鎮閒逛，發現讓自己驚喜的私房景點。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到在命宮的月蝕能量影響，對情感對象累積太多的不滿，會在此時決定分手。某些雙魚座情緒不佳，對待喜歡的人過於任性，當心被對方拋棄。

健康運方面，月蝕發生在命宮，當心罹患腸胃炎，女性則要注意婦科方面的疾病，注意身體的異狀，有些小病症可能是重大疾病的徵兆，嚴重的話甚至要動手術治療。

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