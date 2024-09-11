四生肖下半年「職場出人頭地」！兩生肖有貴人、狗打進決策核心

很多人上半年過得不如意，下半年會有機會好轉嗎？姚本軍老師在臉書分享，2024在職場上下半年會出人頭地的生肖。快看看榜上有名的都是誰？

生肖狗／進入團隊決策核心

下半年紫微斗數中的「將軍星」開始發威，象徵著果敢、堅韌和領導能力增強。屬狗的人將展現更多的主動性和決斷力，表現得更為自信和堅定。狗有一種無所畏懼的精神，他們願意更努力達成目標，這種決心也感染身邊的人，讓他們凝聚團隊向心力，成為核心人物。

在發展運勢上，下半年對於狗來說，是充滿機遇和挑戰的時期。「將軍星」讓他們有機會向上爬，獲得重要的職位或拿下重大工作項目。這也意味著他們需要承擔更多的責任和壓力，要更謹慎決策，避免因為魯莽或過於自信而犯下錯誤。

生肖馬／展現魄力 脫穎而出

在2024年下半年，「將軍星」將為屬馬的人帶來顯著的事業發展和挑戰。馬在工作中會顯得更有魄力，勇於承擔重任，這會讓他們在團隊中脫穎而出，贏得同事和上司的認可。馬可能會被賦予更多的領導角色，甚至變成管理團隊，對職涯來說是一次重要的提升機會。然而，隨之而來的挑戰也不容小覷，他們也需要面對比以往更多的責任和壓力。

馬可能需要在短時間內完成高難度任務，或者應對複雜的人際關係。馬需要展現出超凡的適應能力和解決問題的能力，才能在激烈的競爭環境中站穩腳跟。

生肖雞／貴人扶持 資源變多

2024年下半年，對於生肖屬雞的人來說，公司高層、直屬上司和貴人將會提供強而有力的支持和幫助。在職場上，雞會發現自己受到上司高層更多關注和重視，工作表現和能力也被認可，同時帶來更多機會和資源。高層會對雞寄予厚望，並委以重任。

「將軍星」的影響，使雞和上司、貴人們溝通順暢，且獲得支持，建議要主動多和上層的互動，爭取更多的資源和機會。雞需要更加主動積極，迎難而上，滿足上司和高層的期望。在壓力增大的情況下，雞需要保持冷靜，理性分析問題，並以果斷的行動來解決困難。

生肖猴／貴人不斷 順風順水

對於生肖猴人來說，這段時間內將能夠獲得外部的強大支持和幫助，並且通過自己的努力取得顯著的成果和收穫。

猴將感受到來自四面八方的助力，無論是在職場上還是生活中，他們都會發現更容易得到他人的認可和幫助。這種支持可能來自於同事、朋友，甚至是一些素未謀面的貴人。這些人將在關鍵時刻出現，為猴提供寶貴的資源和指導。

在工作中，猴容易獲得外部支持，工作環境會變得更加順利，減少了很多阻礙和困難。他們的創意和計劃能夠得到上司的重視和採納，這將使他們在職場上取得長足的進步。

同時，猴的努力和付出將得到應有的回報，這會讓他們的生活質量有明顯的提升。家庭關係和人際關係也會變得更加和諧，從而讓他們能夠更好地享受生活中的美好時光。

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