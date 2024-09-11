秋高氣爽！這四個「生命靈數」吉星高照…升官發財驚喜連連

秋天來了，好運也跟著來了，有人事業飛起、有人愛情甜蜜，更有人財運滾滾而來。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「吉星降臨！這個秋天【會有驚喜好運】的生命靈數」，快看看有你嗎？

生命靈數計算方法： 將你的陽曆出生年月日各個位數拆開來相加，加至個位數為止。 例如1998年12月5日，則為：1+9+9+8+1+2+5=35， 然後3+5=8，生命靈數即為8。

生命靈數1／事業起飛要升官

對生命靈數1的人來說，秋天是一個充滿活力和機會的季節。

生命靈數1的人通常具有強烈的領導力和獨立性，秋天有機會大展所長，迎來事業上的突破，或是晉升到重要的職位。

人際關係方面更是超人氣，特別是在感情方面，可能會遇到特別合拍的伴侶。

總之，這個秋天，生命靈數1的人生活將充滿積極的變化和令人振奮的機會，體驗到豐收的喜悅。

生命靈數3／展現過人才華

對於生命靈數3的人來說，今年秋天是一段充滿創意與靈感的時光。

生命靈數3的人會發現自己在藝術、寫作或其他創意領域中表現出色。過人的才華，也受到大家高度讚揚。

在愛情方面，生命靈數3的人魅力和幽默感十足，讓你在社交場合中備受矚目，社交圈會大大擴展，帶來更多有趣的經驗和機會。

總之，這個秋天，準備大放異彩的季節，充滿了無限的可能和驚喜。

生命靈數6／將有意外之財

生命靈數6的人在這個秋天會迎來一段平衡和諧的時光。

生命靈數6的人非常注重家庭和關係，秋天的會讓你感受到家庭滿滿幸福。你與家人或愛人之間的關係更加親密，過去的爭執或問題也迎刃而解。

在事業上，生命靈數6的人努力將會得到肯定，可能會有意外的獎勵或升遷機會。財運方面，在投資理財也有好的收穫。

總的來說，今年秋天是一個充滿穩定和喜悅的時期，各方面都能夠感受到充實和滿足。

生命靈數9／準備換跑道

對於生命靈數9的人來說，這個秋天將是充滿改變和自我提升的季節。

生命靈數9的人通常具有強烈的理想和使命感，而秋天的你更會朝著這些目標前進。在事業方面，有可能會遇見轉職或換跑道的新機會，將帶來意想不到的成功和發展。

在愛情方面也有波動，秋天可能會經歷情感變化或遇到靈魂伴侶。

總之這個秋天，個人成長和內心的滿足感將會顯著提升，讓你對未來充滿了希望和信心。

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