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生性冷漠…最沒人情味的「3大生肖」牛很倔強、猴暴躁不穩、第一名活在異世界

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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人與人的相處上，都希望是你來我往，互相關懷幫助，但是有些人卻不這麼認為，他們可能會為了自己，或是追尋的目標，而變得冷漠，沒有人情味，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：牛

謹慎而又內斂的牛寶寶，做起事來慢條斯理，從容不迫，他們的性情，常給人一種堅若靠山的穩固，似乎只要有牛寶寶在，就充滿著安全感，但是他們也很倔強，自己認定的事情，八匹馬都拉不回來，所以常常無法溝通，缺乏人情味，建議想要跟牛寶寶達成共識，最好是以柔克剛，動之以情，不要硬碰硬，如此才能軟化牛寶寶的心，改變他的方向。

第二名：猴

生性多變的猴寶寶，情緒易暴躁不穩，常常會受到外界干擾而有躁動的表現，遇到不順的事情時，可能也會遷怒於他人，當猴寶寶想要向前衝刺時，就會有強烈的欲望，非常在意權力或是利益的擁有，因此容易忽略他人感受，而變得較為冷漠，這個時候最好不要與之競爭，只要稍微退讓，猴寶寶就不會把你當成敵人，自然對你也會溫和有情些。

第一名：

充滿神秘感的蛇寶寶，原本就像活在異世界裡，他們的思緒敏捷，且擁有異於常的第六感，往往能窺探或預知一些未來可能發生的狀況，雖然不一定準確，但他們就是會有這種感應，在與人相處時，他們與生俱有冷眼旁觀的特質，因此對人冷漠沒有人情味，本就是蛇寶寶正常的表現，建議蛇寶寶，要多一點熱情，多一些溫度，在生活中才能得到更多貴人的幫助。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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