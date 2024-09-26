妳的雙面人指數有多高？揭曉雙面之冠的星座！

每個女人在不同的情境下，常會展現出與內心真實性格略有差異的一面。透過上升星座，我們可以揭開妳在社交場合中展現的「假面」程度，看看妳是否是一個善於偽裝的雙面人，還是性格直率毫無隱藏。想知道自己在人際互動中如何運用這層「假面」來應對嗎？科技紫微網將為妳揭曉答案，讓妳更瞭解自己與他人。

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上升星座牡羊座

假面人/雙面人指數：30%

妳不太懂得隱藏自己的心思，開心或是不開心都比較容易寫在臉上，情緒、想法易讓人一覽無遺，難有秘密。即便有時候妳很想偽裝、掩飾，但總是破綻百出，容易被人看穿。

上升星座金牛座

假面人/雙面人指數：40%

妳在人群中很安靜、甜美，是個老實內斂又隨和的好人，優雅又可靠。其實，有時候妳的平靜、堅強是偽裝出來的，內心其實沒什麼安全感，雖然有時妳也想嘗試冒險，但大部分都有心無膽。

上升星座雙子座

假面人/雙面人指數：90%

妳有時候很活潑、能言善辯，有時候又特別安靜、冷若冰霜；時而決絕，時而又猶豫不決。表面看似歡欣雀躍，內心卻七上八下、想東想西，這樣多變又總是矛盾糾結的妳，特別讓人看不透。

上升星座巨蟹座

假面人/雙面人指數：50%

妳很照顧周圍人的情緒，追求安全感與穩定性，往往會壓抑內心的真實想法與需求，把害怕和不安深藏於心中，只是妳藏久了又會壓抑不住，會在某個不知名的時刻突然爆炸。做人不用那麼辛苦，坦承內心的想法，別人才知道怎麼和妳相處。

上升星座獅子座

假面人/雙面人指數：75%

妳在人群中很自信、驕傲，有女王的優越感，喜歡被人矚目、追捧的感覺。其實，很多時候妳都是強裝出來的，每到夜深人靜時，莫名的自卑與疲憊感就會湧上心頭。

上升星座處女座

假面人/雙面人指數：50%

妳表面上看講究、體面、整潔，凡事追求完美，讓人感覺不易親近。其實，妳私底下不會一直處於緊繃的狀態，喜歡一個人發呆、放空…要的就是輕鬆、簡單，主打一個隨心所欲。

上升星座天秤座

假面人/雙面人指數：95%

妳非常的面面俱到，可以說是雙面人之冠！特別是面對重要的人和事，為了保持和平與形象，妳很容易裝個樣子，說出違心之論，讓人看不出妳到底是喜歡還是討厭。

上升星座天蠍座

假面人/雙面人指數：65%

妳冷若冰山、獨特、性感，在人群中常常戴著一張神秘的面紗，大多是一副「我不好惹」的氣勢，與人保持距離。其實，妳只是害怕受到傷害而假裝冷漠，也因為這樣，妳容易神經緊繃難以放鬆。

上升星座射手座

假面人/雙面人指數：80%

妳表面看似樂觀，積極熱情，充滿正能量，實際上妳十分害怕孤獨、也害怕被討厭。妳在人群中往往非常耀眼，熱情洋溢，一個人時則容易內心感到孤寂，甚至會有厭世、想逃避一切的念頭。

上升星座摩羯座

假面人/雙面人指數：70%

妳看似獨立堅強、自律上進，總是一副拒人於千里之外的模樣，實際上妳內心極度缺乏安全感，渴望被人關心疼愛。妳只是在人前不敢流露真實的內心，害怕一旦被看穿，就有受傷害的可能性。

上升星座水瓶座

假面人/雙面人指數：60%

妳是像風一樣靈動、謎樣的女子，機智多變、風趣幽默，追求與眾不同，喜歡分享新穎趣味事，不喜歡追隨大眾。其實，妳如此的追求與眾不同，是很害怕成為被忽視的存在，妳比別人更渴望被看見和崇拜。

上升星座雙魚座

假面人/雙面人指數：85%

妳的內心戲非常豐富，說的話、做的事常常具有較多的表演成份，很容易把殘酷的現實，包裝的很美麗，因此往往讓人聽不出來事實是什麼。甚至有時妳連自己也騙了，催眠自己一切都很好，藉由這樣的偽裝來逃避現實的殘酷。

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