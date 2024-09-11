中秋樂透加碼…4星座發橫財有「幸運物」！ 金牛吃米血糕、巨蟹穿這色下注

9月17日就是中秋節了，除了吃烤肉、月餅、賞月外，還有一個重頭戲就是中秋樂透加碼。今年中秋樂透加碼總獎金達5.3億元，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有四個星座近日財運直奔上月球，「命中有福報，再搭配老師所說就能中大獎」，快來對號入座吧。

中秋財運飛起四星座

Top4:巨蟹座

巨蟹座中秋佳節前後，有突發偏財機率，財氣籠罩，建議購買大樂透前穿上紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色，能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。

Top3:金牛座

金牛座財星靠近，財神就要來到家中坐，財氣飽足，偏財運大增，黑色是你中秋期間的幸運色，建議下注大樂透前吃黑色食物或飲品，如：米血糕、黑咖啡、青草茶等，能為你帶來大量的財氣。

Top2:處女座：

處女座中秋期間財運亨通，偏財運還不賴，說不定將能大發利市，建議下注前能帶著紅包帶，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的乞求賜你財富。

Top1:牡羊座

牡羊座中秋期間財氣能夠上升，財氣湧進，建議下注完後將彩卷放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都能充滿財氣，若你命中有福報將能中到大獎。

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