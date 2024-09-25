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命理師：做好5件事…富貴自然來！「感恩的心」排第一

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為感恩的心示意圖。圖/ingimage
圖為感恩的心示意圖。圖/ingimage

命理師湯鎮瑋老師影片分享，「做好五件事，富貴自然來！」，他說每個人都有走運或不走運的時候，不管運氣如何，但是如果五件事情做得好，就算運勢不好時也可以儲備能量，等到運勢起飛的時候，就會大發。

到底哪五件事呢？

一、感恩的心

隨時不忘本，保持初衷，有一顆感恩的心。很多人會把感恩掛嘴邊，但是真的做到其實很難，因為人有「五毒」貪瞋痴慢疑，在慾望的世界人就很容易忘了要感恩，感恩不是口號，而是要發自內心。

可以感恩父母、感恩幫助過你的貴人、感恩曾經有過的機會，不忘本不忘初衷，善的循環就一直在。

二、布施

布施是什麼？佛教說，財施、法施、無畏施。財施就是捐錢，但有些人很計較，明明很有錢卻一毛不拔，這樣的布施，發心會大打折扣。其實布施就是「有錢出錢，有力出力」，法佈施就是幫助人、對人微笑、或是給人提點，這也是很有功德的。無畏施就是給予了，內心是沒有恐懼的。其實布施就是藉由幫助別人，喚醒內在善根，就會有迴向到我們身上。

如果能力許可，可以幫助家人兄弟姊妹，也是好的，就算對方不感恩，你也是有福報的。

三、保持笑容

微笑會提升陽氣，當嘴角上揚，會牽動面相與五官。運氣不好的時侯陰氣上揚，運氣好的時候就是陽氣上揚，微笑可以提升正能量。

四、保持身上和居家環境乾淨

俗話說「財神不入髒門」， 所謂的髒門不是指居家髒亂，而是指穢氣，家裡要保持乾淨，窗明几淨，有陽光照進來，雜物不要亂堆，垃圾要整理，因為當穢氣上揚，人想法也會比較負面，會覺得煩惱多，空間磁場帶給你穢氣。

身上不一定要穿戴名牌貨精品，但是要保持乾淨，所謂風生水起，環境和身上乾淨，都會影響風水磁場。

五、結善緣

這樣是最重要的一件事情，也是最難做到的事情。乍聽結善緣好像容易，但是很難做到，人有分別心，難免會遇到討厭的人、討厭的事情，和還是要和有形、無形的眾生都結善緣。

如果有人欺負你，如果我們因為保護自己，而傷害對方，就沒有問題，但如果你為了自己私利，主動去害人，對方就會變成你的冤親債主。

結善緣最簡單的方法，就是多念心經，多念六字大明咒，讓自己開智慧，也迴向對方，希望有好結果。如果是無形眾生，冤親債主可能影響你運氣，就多多超度、普渡他們。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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