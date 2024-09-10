錯過再等一年！「中秋轉運三大陣法」求財運姻緣事業…旺到停不了

中秋節馬上到，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「中秋轉運大法，三陣法財運感情旺到停不了」，無論想要求姻緣、求事業或是求財都千萬別錯過。

*求感情婚姻：中秋玲瓏陣法:

中秋節初十五也是月亮最圓的時刻，民間相傳月圓也是代表感情順利的象徵。若是單身者，小孟老師建議在中秋節9月17日正00:00時（9月16日跨9月17日間）擺8個蠟燭圍一圈，再用15條紅線，將紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外並雙手合十向著月亮禱告說：「信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣會在下一此中秋夜準備月餅與糕點來答謝您。」

而太陰娘娘，為「月娘」、「太陰星君」，在中國古代則稱為「月神」。民間以農曆八月十五日中秋節那天訂定為「太陰娘娘」誕辰。若有戀人的人想要讓感情順利，可在中秋午夜準點準備另一半的照片或者暗戀者的照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人和合團圓。小孟老師提醒必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完就能得到月神的祝福了。

*工作運大旺法:

中秋節為土地公生日，想要求得工作旺財運記得在月圓時找23枚硬幣，因為8月15日等於8+15為23。記得硬幣的頭為上，數字朝下，將23玫硬幣放一個圓圈，形成一個圓圈後你坐在圓圈內。記得當你坐在圓圈內時雙腳要盤坐，並且要在你前方放一個碗，碗內要放入黑矅石水晶與白水晶象徵太極黑與白，完成步驟後向上天稟報，小孟老師提醒稟報文要說：「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高昇。」唸49遍後起身並將所有硬幣集結起來存入銀行，能大發利市，扭轉乾坤。

*求財運大法:：中秋五路吸金大法

中秋節當日正中午，找離家最近的土地公廟，先祝賀土地公公生辰快樂，接著拿起五罐礦泉水置於土地公桌上，祈求土地公說：「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。」拜完後，一天喝一罐，連喝五天！小孟老師告訴你一個小祕密，有些人祈求完後還會夢見土地公托夢喲！

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