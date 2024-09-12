中秋極陰日！別人賞月、四生肖沖煞要「閃月」…記得穿亮色衣服擋災

中秋節馬上要到了，因為古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，中秋極陰日，有4生肖「容易沖煞」，需要閃月避月，以免沖煞自己的運勢，還可以準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫助擋晦氣。

4生肖分別如下：

屬龍：

屬龍犯太歲容易沖財帛，也要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完之後，偏偏就會在別處看到更划算的價錢，會有悔不當初的感覺，因此要避月。

屬狗：

屬狗沖太歲，因此中秋要閃月，若賞月過久要留意健康較差，若必須賞月要記得帶紅包紙在身上，這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或作什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要有多一層自省的關卡，會讓你的出錯率降低，另外這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

屬兔

屬兔中秋賞月，易沖精神宮位，害太歲影響，賞月會讓你小人變多，也容易睡眠品質變差，也避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服，就能抵擋煞氣，因此盡量要閃月。

屬牛：

屬牛的民眾，要避月，因為破太歲影響，小心中秋賞月太久容易沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊，或者湖邊河堤烤肉賞月，若要前往請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。

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