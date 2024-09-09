唐綺陽星座運勢週報：水瓶事事不順別急 射手感情桃花爆棚

星象影響：水星再進處女、處女雙魚星群對分、金火四分相

週一水星再進處女，處理職場及健康上的問題，能夠更得心應手，養成生活好習慣。處女、雙魚星群對分，兩派陣營易衝突，彼此之間不相容，同時也是相互學習的機會。金火四分相，感情不同調，易有不順情況，建議雙方各退一步。

12星座個別運勢：

牡羊：擔任幕後援手多累積；感情是否推進取決自己

金牛：別只看不好的部分；感情亦過度關注負面部分

巨蟹：別讓負面情緒影響工作；感情當心太過悲觀

水瓶：事事不順別著急；感情易被拒絕或分開

雙子：工作遇到挑剔直白的人；感情透過吵架來溝通

獅子：成果不如預期請平常心；感情當心說錯話

處女：先了解情況再著手進行；感情需討論共識

魔羯：工作宜向男長官討教；感情可多展現溫柔一面

天秤：事事順心很愉快；感情運旺受對方重視

天蠍：多留意事情背後的隱憂；感情兩情相悅宜出擊

射手：有女性貴人資源機會多；感情桃花運爆棚

雙魚：升官運旺、有女性貴人；感情因忙碌忘記溫柔