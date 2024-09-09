本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「運勢強勁」：財神爺上門

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人好好把握運勢，就能讓荷包迅速成長，有人則是好好努力，就能獲得一大筆滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬雞

如果你的工作屬於論件計酬，需要南來北往，東奔西跑，例如外送人員或是計程車司機等，本周會有很不錯的財運，在這段時間裡，將能接到非常多的業務量，讓你一單接一單的應接不暇，辛苦忙碌是必然的，但請好好把握這波運勢，多加努力，將能讓你的荷包迅速成長。

第四名：血型A型+生肖屬龍

若遇宵小有警察除暴安良，若遇災害有打火英雄挺身而出，如果你是警消人員，本周會有很不錯的際遇，在這段時間裡，請好好把握每一次出勤的機會，認真處裡每一個案件，會有非常好的成績，對於未來的考績上也會大大的加分，只要不鬆懈，未來升官升職的職缺，非你莫屬。

第三名：血型AB型+生肖屬豬

如果你是辛苦的勞動工作者，例如水泥工、木工、水電工等，本周將獲得非常好的機會，在這段時間裡，可能會遇到有人前來洽談包案的工程，需要你處理多項工作，你可以大膽的答應，千萬不要錯失良機，只要好好努力，運用自身的專業完成工作，就能獲得一大筆滿滿的財富。

第二名：血型O型+生肖屬羊

無論何種成品，都需要原物料的供應來製作完成，如果你是原物料製造商，或是原物料進出口商，本周的財運非常不錯，在這段時間裡，能接到大筆訂單，同時也能透過匯率而賺取價差，壓低許多成本，讓你在短期內獲得龐大的利益，但記得要保持誠信，才能商譽長長久久。

第一名：血型B型+生肖屬鼠

仲介人員的工作相當辛苦，常需要在買賣雙方之間周旋，有時也常會徒勞無功，白費功夫，但是本周的你，運勢強勁，有機會得到貴人相助，迅速拉近買賣雙方的距離，達成共識，順利成交，所仲介的案子越大，得到的酬勞就越高，所以趕快好好努力，財神爺就在不遠處等著你。

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