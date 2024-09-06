生活不如意就怪東怪西！4個「易怒體質」星座 愛酸言酸語、遷怒他人

生活不如意十之八九，但某些星座遇到不如意時就會容易怪東怪西、推卸責任，對此艾菲爾老師在臉書點名4個易怒體質的星座，常會不經意就把怨氣發洩到身邊的人事物上，令周遭的人備感壓力。請同時參考太陽、上升、月亮星座。

雙魚座：性情反覆、喜歡牽拖

雙魚天生感情豐富，但也因此容易受情緒波動影響，當生活中出現不如意的狀況時，會表現出強烈的反應，甚至可能會把問題歸咎他人或環境，而這種情緒化的反應也會讓他們容易陷入牽拖的狀態，無論是在工作上的挫折或感情上的不滿，雙魚往往會以悲傷的方式來表達自己的憤怒與不滿，他們的個性也常讓自己在壓力下更容易情緒失控，常不自覺地把內心的不安和挫折感擴散到周圍的人身上。

摩羯座：遷怒他人、暴跳如雷

魔羯平時看起來冷靜自持，一旦遇上生活壓力或挫折時，他們的反應卻異常強烈。由於他們有著強烈的控制慾，當事情不如意時，容易遷怒他人。也會因自己無法掌控變數而感到焦躁不安，進而對身邊的人發火。在這種情況下魔羯往往很難冷靜下來反思問題的根本原因，而會選擇用指責或批評來發洩情緒，使得人際關係一度緊張。

雙子座：酸言酸語、疑神疑鬼

雙子天生聰明靈活，但也容易因多變的個性令人摸不著頭緒。當他們遇到生活不如意時，常會以酸言酸語來表達不滿，甚至會揣測他人的動機。這種高敏感及多疑的態度，使得他們容易誤會別人的意圖，進一步引發內心的不滿和焦慮。當雙子在情緒不佳時，往往缺乏耐心，容易對周遭一切事物挑剔，進而激化矛盾。這種情緒化的表現，不僅影響自己的心情，也容易令他們的人際關係陷入困境。

巨蟹座：情緒失控、怨天尤人

巨蟹感情細膩，對外界極度敏感。當生活不如意時，容易情緒失控，表現出強烈的抱怨情緒。他們總是覺得自己被外在環境壓迫，因而不自覺地怨天尤人，認為自己遭受了不公平的對待。負面情緒的累積，使得巨蟹面對困境時，常難以冷靜下來思考解決方式，反而選擇將責任推卸到外部因素上。巨蟹需要學會調整心態，才能更好地面對生活中的挑戰與波折。

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