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談戀愛也管！ A型裝GPS跟蹤小孩、「這血型」媽媽最容易養出媽寶

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型的母親，養育子女的方式也有很大差異。情境示意圖。圖／Ingimage
不同血型的母親，養育子女的方式也有很大差異。情境示意圖。圖／Ingimage

總有人說，不管子女年紀多大，永遠都是父母眼中的孩子。雖然父母疼愛、關心子女很正常，但若是掌握不好界線，便很容易讓子女養成「媽寶」性格，或招致對方厭惡。日媒《占いTV》近日根據各血型的性格，分析她們若為人母，容易過度保護子女的機率有多高，一起來看看吧！

第1名：O型

O型媽媽的情感豐富，總是盡可能地給予親朋好友愛和關心。同時，她們的占有欲強大，希望對方可以依她的想法行事、任其支配。O型媽媽在子女的交友方面干涉最為嚴重，小的時候為其篩選交友對象，「那個小孩行為很暴力，不准跟他玩」；長大後連子女的戀情也會介入，「他那個年薪，沒辦法給你幸福的啦」，將自己的價值觀強硬灌輸給下一代。

第2名： A型

為了應付未來可能發生的各種情況，A型媽媽總會做好萬全的準備。一直對子女安危憂心忡忡的她們，為了防範於未然，當看到電視播報的犯罪新聞時，會因為擔心小孩安全，進而嚴格控管門禁，甚至以GPS定位追蹤子女行蹤。

A型媽媽的不安容易讓其陷入兩難，她們一方面對子女過度保護，另一方面則又希望其生活獨立。

第3名： AB型

思考靈活、有邏輯的AB型媽媽，對於子女的教育相當看重，理論上不易成為過度溺愛孩子的母親。然而，她們過度講理的性格，也可能帶給孩子其他負擔。

年齡尚小的孩子，往往無法全然理解父母所說的話，即使如此，AB型媽媽仍會拚命地把想傳達的觀念灌輸給孩子，下棋指導對方應該怎麼做、怎麼走比較好。

第4名： B型

不喜歡被規矩束縛的B型媽媽，認為養成小孩獨立自主的能力是最重要的。她們給予孩子高度的自由，不希望其被社會的框架所限制，即使子女的行為有些特立獨行，B型媽媽也會把他當作「有個性」來看待。在那些過度保護的母親眼中，B型媽媽的教育方式可能是最奇怪的吧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

價值觀 媽寶 子女 母親 血型

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